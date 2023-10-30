MHP'nin AYM 'alerjisi': Bahçeli'nin yardımcısı 'AYM kararlarını uygulayın' diyen Arslan'a tepki gösterdi

MHP'li Feti Yıldız, AYM kararlarının uygulanması yönünde bir çağrı yapan AYM Başkanı Zühtü Arslan'a sosyal medyadan tepki gösterdi.

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MHP'nin AYM 'alerjisi': Bahçeli'nin yardımcısı 'AYM kararlarını uygulayın' diyen Arslan'a tepki gösterdi

Anayasa Mahkemesi'nin kararları yerel mahkemeler tarafından uygulanmazken, AYM Başkanı Zühtü Arslan, "Bireysel başvurunun amacı hukuk sistemini, düzenini, yargının işleyişini hak ihlali üretmeyecek bir noktaya getirmektir" diyerek AYM kararlarının uygulanması çağrısında bulundu.

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AYM’ye yönelik yaptığı çıkışlarla gündeme gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu üyesi Feti Yıldız, AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın “Hukuk devletinde yorum çeşitliliği vardır ancak ‘yorum kakofonisi’ yoktur. Bunu kontrol edecek ve anayasal hükümlerin yorumlanması ve uygulanmasındaki yeknesaklığı sağlayacak olan da kuşkusuz Anayasa Mahkemesidir” ifadelerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

MHP’li isim Zühtü Arslan’ın açıklamaları için ‘Doğrudur’ derken, “Anayasa Mahkemesi yargısal aktivizmde bulunamaz” yorumunda bulundu.

Yıldız paylaşımının devamında şunları yazdı:

“Anayasa Mahkemesi yargısal aktivizm de bulunamaz. Yasama organın yerine geçerek norm da ihdas edemez, mevcut olan normu da görmezden gelemez, anayasayı yeniden yorumlayamaz.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Anayasa Mahkemesi (AYM) MHP Zühtü Arslan
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