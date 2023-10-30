TÜİK'e göre ekonomiye güven arttı

TÜİK'in ekim ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,2 yükselerek 96,5 oldu.

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TÜİK'e göre ekonomiye güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), ekim ayına ilişkin yeni veriler paylaştı.

Ekim ayı tüketici güven endeksi verilerini açıklayan TÜİK, oranın 1,2 yükselerek 96,5'ya çıktığını söyledi.

Açıklanan verilere göre, endeks eylülde 95,4 iken ekimde yüzde 1,2 artışla 96,5’e çıktı.

Eylül ayına göre ekimde tüketici güven endeksi yüzde 4,4 yükselişle 74,6, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,2 artarak 105,3, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 artışla 113,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 yükselişle 89,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 azalışla 113,9 değerini aldı.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında puanlanıyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

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alışveriş TÜİK Türkiye ekonomisi Ekonomik kriz
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