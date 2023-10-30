Viennalife, 25. yılını, Cumhuriyetin 100. yılında “Yeni Dönem Yeni Heyecan” ilkesiyle kutladı

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında iş dünyası gerek kurum içine gerekse kurum dışına yönelik pek çok proje ve etkinlikle Cumhuriyet coşkusuna ortak oluyor. Eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye’de pazar payını %11,29’a yükselterek son 10 yılın en hızlı büyüyen hayat sigorta şirketi olan Viennalife, 'Yeni Dönem Yeni Heyecan' ilkesi doğrultusunda, Türkiye pazarındaki 25 yıllık başarısını ve Cumhuriyetin 100. Yılı'nı Viennalife Satış Konferansı'nda coşkuyla kutladı.

Orta ve Doğu Avrupa’nın öncü sigorta grubu

Satış konferansı için Türkiye’ye gelen Viennalife Yönetim Kurulu Başkanı Peter Thirring, şirketin bugüne dek gösterdiği başarıyı överek 2022 Nisan ayında Vienna Insurance Group bünyesine katılmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye pazarına verdikleri öneme değinen Peter Thirring, “Farklı coğrafyalardaki değişik pazarlarda faaliyet gösteren global bir oyuncuyuz. Önümüzdeki yıl 200. kuruluş yıldönümümüzü kutlayacağız. Sigorta sektörünün köklü bir grubu olarak, Türkiye'de giderek artan bir ivmeyle büyüyen sigorta sektöründe öncü oyuncular arasında yer almaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yükselme döneminin sonunda %20’nin üzerinde pazar payı hedefleniyor

Sigorta sektörünün son yıllarda büyüme ivmesini koruyarak finans sektöründe bankacılığın ardından ikinci sıraya yerleştiğini söyleyen Viennalife CEO'su Uğur Tozşekerli, 2030 vizyonunu paylaştığı konferansta, şirketin geçirdiği aşamaları da anlattı. Viennalife’ın gelişimini kurumsal yaşam döngüsü perspektifinden yorumlayarak, 2018-2023 yıllarını “başarı dönemi” olarak adlandıran Tozşekerli:

“Şimdi önümüzde 'yükseliş dönemi’ var. Ne kadar süreceğini şimdiden kestirmek mümkün değilse de bu dönem sona erdiğinde, Türkiye hayat sigortacılığında benzeri görülmemiş bir başarıya imza atacak. Biz de %20’nin üzerinde bir oranla pazar lideri olarak konumlanacağız” dedi. Bu hedefi, şirketin geçmişteki başarılı performansı ve bilimsel tahminleme yöntemlerine dayandırdıklarını belirten CEO, böylesine müşteri odaklı, adil ve başarılı bir şirketin üyesi olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.