AKP propagandası yapıldığı için eleştirilmişti: Fahrettin Altun, 100. yılın hatıra parası hakkında konuştu

İletişim Başkanı Altun, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına bastırılan hatıra parası hakkında açıklama yaptı.

AKP propagandası yapıldığı için eleştirilmişti: Fahrettin Altun, 100. yılın hatıra parası hakkında konuştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına bastırılan hatıra paraya ilişkin konuştu.

Altun, "Bu özel armağan, Cumhuriyet'imizin köklerine olan saygının ve gelecek nesillere miras olarak bırakılacak anıların bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"100. yıl anısına, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından özel hatıra para basıldı. Bu özel armağan, Cumhuriyet'imizin köklerine olan saygının ve gelecek nesillere miras olarak bırakılacak anıların bir parçasıdır. Yolumuza gurur ve umutla devam ediyoruz."

NE OLMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Darphane, 100. yıla özel madeni para bastı.

5 TL değerinde olan parada, ön yüzünde Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı, arka yüzünde ise 5 TL yazısı bulunuyor.

Madeni parada AKP'nin "Türkiye Yüzyılı" ifadesinin yer alması ise tepki çekti.

AKP propagandası yapıldığı için eleştirilmişti: Fahrettin Altun, 100. yılın hatıra parası hakkında konuştu - Resim : 1

Kaynak: AA

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