Erdoğan, Atilla İlhan diye Tarık Akan'ı paylaştı

2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahiplerini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atilla İlhan yerine onu canlandıran Atilla İlhan'ın olduğu bir görsel paylaştı.

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Erdoğan, Atilla İlhan diye Tarık Akan'ı paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahiplerini paylaştı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda sahiplerini bulan '2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinde' bir hata yapıldı.

Müzik ödülünün sahibi Emel Sayın, Vefa ödülünün sahibi Atilla İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzun çarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi oldu.

Erdoğan'ın paylaştığı görselde, 'Vefa' ödülünü alan Atilla İlhan’ın fotoğrafı yerine onu canlandıran Tarık Akan konuldu.

Erdoğan, Atilla İlhan diye Tarık Akan'ı paylaştı - Resim : 1

Hata fark edilince, Atilla İlhan'ın fotoğrafı, Akan'ın fotoğrafı yerine kondu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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