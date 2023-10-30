ABD yaptırım listesine almıştı: Türkiye merkezli şirketten 'Hamas' açıklaması

ABD'nin Hamas'a yardım ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve üç yönetim kurulu üyesi suçlamaları reddetti.

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ABD yaptırım listesine almıştı: Türkiye merkezli şirketten 'Hamas' açıklaması

ABD Maliye Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi (OFAC), 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas savaşı sonrası bir dizi yaptırım kararı açıkladı.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, Hamas'ın maddi ağlarını kesmeyi amaçlayan yaptırım listesine Türkiye’de borsada işlem gören halka açık Trend GYO ve onun üç hakim ortağı Alaeddin Şengüler, Arwa Saleh M Mangoush ve Gülşah Yiğidoğlu da girdi. OFAC yaptırım bildiriminde, Trend GYO’nun üç hakim ortağı, Şengüler, Yiğidoğlu ve Mangoush’a, Hamas’a maddi destek, yardım, sponsorluk ile mali, maddi ya da teknolojik destek ve ürün ya da hizmet desteği sağladıkları gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı açıklandı.

TREND GYO: DÜZENLİ DENETİM VAR

ABD'den gelen yaptırım kararı sonrası Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan yapılan açıklamada, şirketin düzenle olarak denetlendiği ve yasalar gereği 'harcadığı her kuruşun hesabını verdiği' vurgulandı.

TREND GYO ve 3 ortağı adına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz yabancı sermayeyle kurulmuş bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Kar amacı odaklı ve SPK tarafından yasalar çerçevesinde düzenli denetime tabi tutulan bir kurumdur. Bu çerçevede TREND GYO yapısı gereği harcadığı her kuruşun hesabını vermekte, şeffaflık ilkesine göre hareket etmektedir.

Şirketimiz herhangi bir örgüte maddi destekte bulunmamaktadır tabi olduğu yasalar gereği bulunması da mümkün değildir.

TREND GYO'nun mevcut durumu, bilançosu, yatırımları ve yönetim yapısı düzenli olarak SPK ve KAP'a iletilmektedir."

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