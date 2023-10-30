Ailesi, Hamas'ın kaçırdığı Shani Louk'un hayatını kaybettiğini duyurdu

7 Ekim'de, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" Operasyonu sırasında Hamas mensuplarına ait olduğu belirtilen bir kamyonetin arkasında yarı çıplak halde hareketsiz görüntülenen Almanya vatandaşı Shani Louk'un ailesi, 22 yaşındaki Louk'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ailesi, Hamas'ın kaçırdığı Shani Louk'un hayatını kaybettiğini duyurdu

Kız kardeşi Adi Louk, sosyal medya paylaşımında "Kız kardeşim Shani Nicole Louk'un ölümünü üzülerek duyuruyoruz" ifadelerini kullandı. Louk'un babası İsrail basınına konuşarak bilgiyi doğruladı ancak ölümüne ilişkin bir detay paylaşılmadı.

Shani'nin kuzeni Ruth ise dün İsrailli yetkililerden resmi bir bildirim aldıklarını ve Louk'un hayatta olmadığını doğrulayan DNA ile ilgili kanıtlar sunulduğunu aktardı.

İSRAİL DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Louk'un ölümüne ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "23 yaşındaki Alman-İsrailli Shani Louk'un cesedinin bulunduğunu ve kimliğinin tespit edildiğini paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Bir müzik festivalinden kaçırılan ve Hamas teröristleri tarafından işkence edilerek Gazze'de dolaştırılan Shani, akıl almaz bir dehşet yaşamıştır.

"Düşüncelerimiz ve dualarımız bu akıl almaz kabus sırasında Shani'nin arkadaşları ve ailesiyle birlikte. Hatırası hayırlara vesile olsun."

NE OLMUŞTU?

7 Ekim Cumartesi günü başlayan çatışmaların ardından Louk'un görüntüleri kamuoyuna yansımış, ailenin Shani'yi rastalı saçlarından ve dövmelerinden tanıdığı belirtilmişti.

Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu belirtilen Louk'un annesi, "Bu sabah kızım Shani Nicole Louk, bir Alman vatandaşı, Filistinli Hamas tarafından İsrail'in güneyinde bir grup turist ile birlikte kaçırıldı. Bize kızımın Filistinlilerle birlikte bir araçta, açık bir şekilde bilincinin yerinde olmadığı ve aracın Gazze Şeridi dolaylarında dolaştığı görülen bir video gönderildi. Bize her türlü yardım ve haberi iletmenizi rica ediyoruz" demişti.

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