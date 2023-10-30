Liverpool'un yıldız oyuncusunun babası kaçırıldı! Ordu da devreye girdi

Liverpool'un yıldızı Luiz Diaz'ın babası kaçırıldı. Diaz'ın babasını kurtarmak için ordu da devreye girdi.

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Liverpool'un yıldız oyuncusunun babası kaçırıldı! Ordu da devreye girdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Luiz Diaz’ın anne ve babası Venezuela sınırındaki Barrancas kentinde kaçırıldı.

Evlerine gittikleri sırada mola verdikleri benzin istasyonunda motosikletli ve silahlı kişiler tarafından durduruldukları bildirilirken, Diaz’ın annesi Cilenis Marulanda kaçırıldıktan birkaç saat sonra bulundu. Ancak Diaz’ın babasına halen ulaşılamadı. Diaz’ın babası için henüz herhangi bir fidye talebinde de bulunulmadı.

Kolombiya Başsavcısı Francisco Barbosa, aramaların sınır bölgelerine yoğunlaştığını belirtirken Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz’ın Venezuela'ya kaçırılmış olabileceğini kaydetti.

Kolombiya polisi, kendilerini Diaz'a ve onu kaçıranlara ulaştıracak bilgi paylaşanlara, 200 milyon Kolombiya pesosu (Yaklaşık 50 bin ABD dolarına denk) bir ödül verileceğini duyurdu.

AFP’nin aktardığına göre ordu tarafından yapılan açıklamada, Luis Manuel Diaz’ı aramak için barikatlar kurulduğu ve iki motorlu müfreze, insansız uçak, helikopter ve radarlı bir uçak konuşlandırıldığı belirtildi.

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