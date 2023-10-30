ABD'de Cadılar Bayramı kutlamalarında silahlı saldırılar: 6 ölü, 50 yaralı

ABD'de Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamalarında düzenlenen silahlı saldırılarda ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi, 50 kişi yaralandı.

ABD'de Cadılar Bayramı kutlamalarında silahlı saldırılar: 6 ölü, 50 yaralı

ABD'de Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında Texas ve Louisiana eyaletlerinde gerçekleşen silahlı saldırılarda 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Ülkede Cadılar Bayramı kutlamalarındaki silahlı saldırılarda ölü sayısı 6'ya, yaralı sayısı 50'ye yükseldi.

Louisiana eyaletindeki Lake Charles kentinde polis, yerel saatle gece yarısından önce silahlı saldırı ihbarı alındığını belirtti.

Evdeki bir partide çıkan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu 6 kişinin yaralandığını bildiren polis, saldırganın kimliğine ilişkin açıklama yapmadı.

NBC News'un haberine göre ise Texas eyaletinin Texarkana kentindeki kutlamalarda meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Böylece ülkede Cadılar Bayramı kutlamalarında meydana gelen silahlı saldırılarda ölü sayısı 6'ya, yaralı sayısı 50'ye yükseldi.

Indiana eyaletinin Indianapolis, Florida eyaletinin Tampa ve Illinois eyaletinin Chicago kentinde Cadılar Bayramı kutlamalarında silahlı saldırılar meydana gelmişti.

Saldırılarda 3 kişi ölmüş, 41 kişi de yaralanmıştı.

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