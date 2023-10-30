İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu 7 Ekim'den bu yana 35 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 35 olduğu duyuruldu.

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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu 7 Ekim'den bu yana 35 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları sonucu 35 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Açıklamada, ölen 35 gazetecinin isimlerinin yer aldığı liste yayımlandı.

İsrail'in Lübnan sınırında çıkan çatışmalarda da İsrail askerlerinin ateşi sonucu bir Lübnanlı gazeteci yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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