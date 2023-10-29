İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 8 bini aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 8 bini aştığını duyurdu.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 8 bini aştı

7 Ekim'de başlayan Filistin-İsrail çatışmalarında, sivil can kayıpları her geçen gün artıyor.

İsrail'in ablukaya aldığı Filistin'e yönelik saldırıları son günlerde şiddetini arttırdı.

CAN KAYBI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 8 bini aştığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında toplam can kaybı 8 bin 5, toplam yaralı 20 bin 242 olarak açıklanırken; ölenlerin 3 bin 324’ünün çocuk, 2 bin 62’sini kadın olduğu ifade edildi.

Bakanlık ayrıca bin 20’si çocuk bin 870 kişinin hâlen kayıp olduğunu da duyurdu.

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