Uluslararası Af Örgütü uzmanları ve Angelina Jolie’nin yazdığı kitap Türkçe’ye çevrildi

Çocuklar savaş gibi olağanüstü şartlarda ve gündelik hayatta fiziksel ve ruhsal sağlıklarını tehdit eden birçok istismara ve hak ihlaline maruz kalmaya devam ediyor. Tam da bu dönemde çocuk haklarına odaklanan ve dünya çapında birçok dile çevrilen Haklarına Sahip Çık adlı kitap, Türkiye’deki okurlarla buluştu. Yıllardır Birleşmiş Milletler ile birlikte çocuklar hakkında uluslararası insani yardım projelerine imza atan ünlü Amerikalı sinema oyuncusu ve film yapımcısı Angelina Jolie, Uluslararası Af Örgütü Yayın Projeleri Yürütücüsü Nicky Parker ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Fahri Profesörü Geraldine Van Bueren tarafından kaleme alınan kitap TUDEM Yayınları tarafından Figen Kıyak çevirisiyle yayımlandı.

“Çocuk hakları için yeterince çaba göstermiyoruz”

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde 20 yıldan fazla süre görev yapan Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Angelina Jolie hazırladıkları kitap hakkında şöyle dedi: "Dünyanın dört bir yanındaki birçok çocuk tehlikede ve çocuk hakları için maalesef yeterince çaba göstermiyoruz. Bu haklar, yıllar önce kararlaştırıldı ve çocukların sağlıklı, dengeli ve güven içinde büyüyerek kararlı yetişkinler olmalarını sağlamak için temel taşlar olarak önemini koruyor.” Jolie, kitabın çocukların medeni, sosyal, siyasi ve ekonomik haklarını koruma konusundaki küresel anlaşmalara bağlılıklarını hükümetlere hatırlatmasını umduğunu da sözlerine ekledi.

TUDEM Yayınları’ndan edinilen bilgilere göre, “Haklarınızı savunabilmeniz için önce onları bilmeniz gerekir” fikrinden yola çıkarak hazırlanan bu kitapla çocuk haklarının ortaya çıkışı, pratikte nasıl uygulandığı ve haklarının ihlal edildiği durumlarda neler yaşanabileceği açıklanarak okurların çocuk hakları konusunda farkındalık kazanması amaçlanıyor.

Fotoğraflar, kutu içi notlar ve açıklamalarla zenginleştirilerek hazırlanan kitapla okurlara barışçıl gösteriler düzenleme becerilerini geliştirme ve haklarını talep ederken güvenliklerini sağlama konularında da fikirler veriliyor. Aynı zamanda kitapta 2014 Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yousafzai, iklim aktivisti Greta Thunberg ve 15 yaşındaki Filistinli gazeteci Janna Cihad gibi isimlerin de hikayeleri anlatılıyor.

“Fark yaratmak isteyen gençler için mükemmel bir eser”



Kitapta mücadelesine yer verilen İsveçli genç iklim aktivisti Greta Thunberg hakları konusunda bilinçlenip seslerini duyurmak isteyen gençlere yol gösteren bu çalışma hakkındaki düşüncelerini "Bu kitap, dünyayı önemseyen ve fark yaratmak isteyen gençler için mükemmel bir eser" sözleriyle açıkladı. 'Haklarına Sahip Çık' kitabıyla 196 ülke tarafından imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesi hatırlatılarak dünyanın bu konuda ne kadar farkındalık yaşadığına dikkat çekiliyor.