İsrail, Türkiye'deki diplomatlarını geri çağırdı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Türkiye ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla, Türkiye'de görevli İsrail diplomatik temsilcilerini resmi olarak geri çağırdı.

Son Güncelleme:
İsrail, Türkiye'deki diplomatlarını geri çağırdı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türkiye'deki diplomatlarını geri çağırdığını duyurdu.

X hesabından açıklama yapan Cohen, "Türkiye'den gelen sert açıklamalar karşısında, İsrail-Türkiye ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Türkiye'deki diplomatik temsilcilerin geri gönderilmesi talimatını verdim" dedi.

ERDOĞAN, İSRAİL'İ HEDEF ALMIŞTI

Erdoğan 3 gün önce AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İsrail'i sert bir dille eleştirmiş, "Hamas terör örgütü değil, kurtuluş ve mücahitler grubudur" demişti.

Bugün de büyük Filistin Mitingi'nde konuşan Erdoğan, "İsrail açıkça savaş suçu işliyor. İsrail seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz. Çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail’i dünyaya tanıtacağız. Batılı liderler bırakın buna tepki göstermeyi, İsrail’e ateşkes çağrısı bile yapmıyor. ne kadar çocuk, kadın, yaşlı ölmesi lazım ki siz ateşkesi ilan edin?" diye konuştu.

Erdoğan'dan İsrail'e 'Gazze' tehdidi: Bunun bedelini ödeyeceksinizErdoğan'dan İsrail'e 'Gazze' tehdidi: Bunun bedelini ödeyeceksinizSiyaset

Son Güncelleme:
Elon Musk Gazze için Starlink'i devreye sokacak Elon Musk Gazze için Starlink'i devreye sokacak
Yalı Çapkını dizisine veda etti! Star TV seyircilerini isyan ettiren değişiklik Yalı Çapkını dizisine veda etti! Star TV seyircilerini isyan ettiren değişiklik
FOX TV herkesi çok kızdırdı. Apar topar ekrandan çekildi... Veda ediyor FOX TV herkesi çok kızdırdı. Apar topar ekrandan çekildi... Veda ediyor
Mehmet Şimşek, Elon Musk'ın ironik twitini paylaştı Mehmet Şimşek, Elon Musk'ın ironik twitini paylaştı
ÇOK OKUNANLAR
Faiz kararı sonrası bankalar vites artırdı: İşte 100 bin liranın 3 aylık getirisi Faiz kararı sonrası bankalar vites artırdı: İşte 100 bin liranın 3 aylık getirisi
Meteoroloji'den tüm yurda uyarı: Şiddetli ve çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den tüm yurda uyarı: Şiddetli ve çok kuvvetli geliyor!
Ay tutulması büyük değişimlerle geliyor: Bu pazar yaşanacak, burçları fena vuracak! Ay tutulması büyük değişimlerle geliyor: Bu pazar yaşanacak, burçları fena vuracak!
Araba alacaklar dikkat: Bu modeli seçenler bin pişman oluyor! Araba alacaklar dikkat: Bu modeli seçenler bin pişman oluyor!
Bir dönemin gayrimenkul deviydi: Mülkleri icradan teker teker satılmaya başlandı! Bir dönemin gayrimenkul deviydi: Mülkleri icradan teker teker satılmaya başlandı!