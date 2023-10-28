İsrail, Türkiye'deki diplomatlarını geri çağırdı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türkiye'deki diplomatlarını geri çağırdığını duyurdu.

X hesabından açıklama yapan Cohen, "Türkiye'den gelen sert açıklamalar karşısında, İsrail-Türkiye ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Türkiye'deki diplomatik temsilcilerin geri gönderilmesi talimatını verdim" dedi.

ERDOĞAN, İSRAİL'İ HEDEF ALMIŞTI

Erdoğan 3 gün önce AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İsrail'i sert bir dille eleştirmiş, "Hamas terör örgütü değil, kurtuluş ve mücahitler grubudur" demişti.

Bugün de büyük Filistin Mitingi'nde konuşan Erdoğan, "İsrail açıkça savaş suçu işliyor. İsrail seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz. Çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail’i dünyaya tanıtacağız. Batılı liderler bırakın buna tepki göstermeyi, İsrail’e ateşkes çağrısı bile yapmıyor. ne kadar çocuk, kadın, yaşlı ölmesi lazım ki siz ateşkesi ilan edin?" diye konuştu.