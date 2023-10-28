Kassam Tugayları'ndan İsrail'e rehine şartı: Mahkumları bırakın

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in tüm rehinleri serbest bırakması karşılığında kendi ellerinde tuttukları esirlerin de serbest bırakılacağını söyledi.

Ubeyde, sözlerine Hamas'ın esirler konusunda “kısmi bir anlaşma” üzerinde görüşmelerde bulunabileceğini ekledi.

Reuters'ın aktardığına göre başka bir Hamas'ın başka bir yetkili, İsrail ile rehineler konusunda bir anlaşmaya varmak