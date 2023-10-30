İsrail, 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yerleri gece boyunca bombaladı.

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İsrail, 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi

Filistin haber ajansı WAFA'nın, savaşın 24'üncü gününün başlangıcında bölgedeki kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları gece boyunca Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yapıları yoğun bombardımana maruz bıraktı.

Güvenli olduğu düşüncesiyle Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ne sığınan 12 bin kişi, bombalama sırasında zor anlar yaşadı.

Filistin Kızılayı, yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ettiğini ve derhal boşaltılmasını istediğini duyurdu.

Gazze'nin Tel el-Heva bölgesinde bulunan Kudüs Hastanesi'ndeki sağlık personelinden ve oraya sığınan sivillerden hastaneyi terk etmelerini isteyen İsrail askeri güçlerinin hastane çevresini kasıtlı olarak bombardımana maruz bıraktığı, bazı bölümlerinin hasar gördüğü belirtilen açıklamada, hastanedeki sağlık personelinin görevlerini terk etmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, güvenli olduğu gerekçesiyle Kudüs Hastanesi'ne 12 bin kişinin sığındığı, bunun dışında hasta ve yaralılarla birlikte yaklaşık 800 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

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