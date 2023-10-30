İsrail tankları Gazze topraklarında iddiası: İsrail Ordusu'ndan açıklama geldi

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda 24. güne girildi.

Filistin ve İsrail arasında yaşanan savaşta can kayıpları artarken, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda sivil hedefleri vurmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde kara harekatını başlatan İsrail'in, bugün Gazze'ye tankla girdiği ve sivil araçları vurduğuna dair bir görüntü ortaya atıldı.

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, 'kuvvetlerin Gazze Şeridi'nde kademeli bir şekilde plana göre ilerlediğini' söyledi.

Hagari, ordunun kara operasyonunu genişletmeleri kapsamında son 24 saatte daha fazla İsrail askerinin Gazze Şeridi'ne girdiğini söyledi.

Bölgede bulunan AFP'nin aktardığına göre, Gazze'deki anayolun İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından kapatıldığını öne sürüldü.

İsrail tanklarının Gazze Şehri eteklerine ulaştığı ve kuzeyden güneye giden yolu kapattığı, El Cezire'ye konuşan kaynaklar tarafından vurgulandı.

BOMBALAMALAR GECE BOYU SÜRDÜ

İsrail Ordusu'na bağlı savaş uçakları, topçular ve savaş gemileri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı.

'2 İSRAİL ASKERİ VE 4 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ'

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 4 Filistinli öldürüldü, 5 Filistinli yaralandı.

Ayrıca İsrail'in kuzeyinde bir İsrail askerinin öldüğü, 2 askerin ise ağır şekilde yaralandığı bildirildi.

35 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 35 olduğunu duyurdu.

ABD: ASKER GÖNDERME PLANIMIZ VEYA NİYETİMİZ YOK

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail veya Gazze'ye asker gönderme planlarının olmadığını açıkladı.

İSRAİL HASTANE BOMBALIYOR

Filistin Kızılayı, Gazze’de 14 bin kişinin sığındığı Al-Quds hastanesinin çevresinin bombalandığını, hastanenin hasar aldığını duyurdu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Orta Doğu Direktörü Fabrizio Carboni, yaptığı açıklamasında hastanelerin korunması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Filistin Kızılayı tarafından işletilen Gazze'deki Al Quds Hastanesi hakkında endişeliyiz. Çatışmaların ortasında hastalar ve personel dahil 14 bin kişi için bir sığınak. Hastaneler hayat damarlarıdır ve korunmalıdır."

'GAZZE SAĞLIK BAKANIĞI: HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 8306'YA YÜKSELDİ'

Gazze Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamasında, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 8306'ya yükseldi" dedi.

'İSRAİL POLİSİ 1 FİLİSTİNLİYİ VURDU'

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te "bıçaklı saldırıda" bulunduğu iddiasıyla bir Filistinlinin vurulduğunu, saldırıda bir polisin yaralandığını bildirdi. İsrail polisi, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem