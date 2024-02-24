MHP'li vekil AKP'lileri tehdit etti

MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, AKP'nin muhtarlara baskı yaptığını iddia ederek tehditler savurdu. O anlar gündem oldu.

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Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP'nin Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, AKP’nin muhtarlara baskı yaptığını iddia ederek tehdit etti.

Sönmez yaptığı konuşmasında “Ellerinizi koparırız. Biz ülkücüler istemesek kapıdan çıkamazsanız. İttifak diye bir şey var. Hak ediyor AKP, fırsat bulsalar yaparlar da" ifadelerini kullandı.

Sönmez'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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