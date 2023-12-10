MHP'li Meclis üyesinden kadınlara çirkin sözler: Aylin Nazlıaka şikayetçi oldu

Samsun İlkadım Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Hatice Çakır, Meclis toplantısında ‘Ben Cumhuriyet Kadınıyım’ şiirini okuduğu sırada, MHP Meclis Üyesi Cemalettin Kola'nın kendisine "Terbiyesiz kadın, terbiyesiz, ahlaksız, baldırınızı da açın, mini etek de giyin" dediği kaydedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Nazlıaka, “Çakır, kamu görevlisi sıfatını taşımaktadır. Hakaret suçu, kamu görevlisine görevinden dolayı işlenmiştir. Toplantıya ilişkin görüntü, ses kayıtları ve meclis tutanakları ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunulmuştur” dedi.

Aylin Nazlıaka açıklamalarının tamamı şöyle:

“Hatice Çakır, İlkadım Belediyesi’nde Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çakır, belediyenin 1 Kasım 2023 tarihli toplantısında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı anısına ‘Ben Cumhuriyet Kadınıyım’ şiirini okumuştur. MHP Meclis Üyesi Cemalettin Kola, Çakır’ın onuruna ve saygınlığına saldırı niteliğinde, ‘terbiyesiz kadın, terbiyesiz, ahlaksız, baldırınızı da açın, mini etek de giyin’ sözlerini sarf ederek bağırmıştır. Çakır, 5237 Sayılı TCK’nın 6. maddesinin c fıkrasında tanımlanan kamu görevlisi sıfatını taşımaktadır. Hakaret suçu, kamu görevlisine görevinden dolayı işlenmiştir. Toplantıya ilişkin görüntü, ses kayıtları ve meclis tutanakları ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunulmuştur. Cumhuriyet bizim kırmızı çizgimizdir. MHP Meclis Üyesi Cemalettin Kola, hukuk düzeninde yaşadığımızı yok saymaktadır. 'Mini etek de giyin, baldırınızı da açın’ diyerek, kadınların yaşam tercihlerine müdahale etmeye çalışmaktadır. Kadınlar ne giyeceğini, bu zihniyete soracak değil. Kamu görevini icra etmesi gereken ve bu makama uygun davranması gereken zat, haddini bilsin. Yasal süreç başlatıldı. Kendisi ile yargı önünde hesaplaşacağız.”

Kaynak: Gerçek Gündem