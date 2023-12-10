Bekir Bozdağ "Laf atan sopa yer" dedi, AKP'li Gökçek sessizliğe gömüldü

AKP'li TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Meclis kürsüsünde konuşan muhalefet partili isimlere 'sataşan' AKP'li Osman Gökçek'i "Laf atan sopa yer" diyerek uyardı. Gökçek, hafta boyu hiçbir isme sataşmadı.

Bekir Bozdağ "Laf atan sopa yer" dedi, AKP'li Gökçek sessizliğe gömüldü

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan habere göre, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek yeni yasama döneminin “en sataşmacı” milletvekili olmaya adaydı. Genel Kurul çalışmaları sırasında yerinden kürsüdeki konuşmacıya sürekli laf atan Gökçek’i AKP İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan takip ediyor.

İki milletvekiline geçtiğimiz hafta Mecdenlis’i yöneten AKP'li TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’dan dikkat çekici bir uyarı geldi. Gökçek ve İnan’ın sataşmalarla çalışmaları sıkıntıya soktuğunu söyleyen Bozdağ, “Ben buradan bakıyorum, AK Parti grubuna da bir sürü sopa attırıyorsunuz; yapmayın, fayda sağlamıyor. Laf atan hep sopa yer çünkü kürsüye hâkim olan kürsüdeki, mikrofon ona açık, o konuşuyor, millet onu duyuyor; sizin söylediğiniz sadece tutanaklara geçiyorsa, o kadar ama dışarıda sizin söyledikleriniz duyulmuyor ama yediğiniz sopa duyuluyor. İzin vermeyin buna, hiçbir vekil arkadaşım, herkese de söylüyorum” dedi.

Bozdağ’ın bu uyarısının ardından Gökçek ve İnan hafta boyunca bir daha sataşmada bulunmadı.

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