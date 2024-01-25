MHP, 55 adayını daha açıkladı

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için 3 ilçe ve 52 belde olmak üzere, 55 belediye başkanı adayını açıkladı.

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MHP, 55 adayını daha açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belediye başkanı adayları belirlendi.

Bu kapsamda İzmir Tire'de Arif Demirkan, Çanakkale Eceabat'ta Hakan Elik, Nevşehir Hacıbektaş'ta ise Hulisi Kurt'u aday gösteren MHP, Çorum, Gümüşhane, Nevşehir, Tokat ve Osmaniye'deki bazı beldelerde de adaylarını açıkladı.

Kaynak: AA

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