MHP'nin rakip eleme yöntemi şaşırttı: 'Aynı isimde, başka aday'

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde adaylığın Cumhur İttifakı tarafından MHP'ye bırakılması sonrası yoluna bağımsız devam etme fikrinde olan AKP aday adayı Uğur Taş'ın önünün ilginç bir yöntemle kesileceği ileri sürüldü: "Aynı isimde, başka bir vatandaş sahaya sürülecek."

Gazete Duvar'dan Fatih Saygın'ın haberine göre Trabzon'da 2019'daki yerel seçimlerde CHP'nin kazandığı tek ilçe belediyesi Beşikdüzü'nde dikkati çeken bir gelişme yaşandı. Cumhur İttifakı tarafından ilçenin MHP adayı Barış Öztürk'e bırakılmasına tepki gösteren AKP'li aday adaylarının bir kısmı yollarına bağımsız devam etme kararı aldı.

AKP'den aday adayı olan Uğur Taş, kararın seçmende rahatsızlık yarattığını belirterek yoluna bağımsız devam etmeyi düşündüğünü bildirdi. MHP'nin, Taş'ın adaylığı durumunda Cumhur İttifakı'nın oylarının bölünmemesi için ilginç bir formül devreye soktuğu ileri sürüldü.

MHP'den bazı isimlerin Uğur Taş'ın bağımsız aday olması durumunda ilçenin başka bir mahallesinden bulduğu yine Uğur Taş isimli bir vatandaşı bağımsız aday yaparak seçmenlerde kafa karışıklığı yaratmayı planladığı iddia edildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) oy pusulalarında bağımsız olan adayların fotoğrafı olmadığı ve sadece isim-s oyisim yer aldığı için seçmenlerin aynı isimlerden hangisine oy vermeyi karıştıracağı dile getirildi.

'DURUM ADAYLIK KONUSUNDA BİZİ DÜŞÜNDÜRÜYOR'

Uğur Taş, yaşanan hadiseden dolayı adaylığına henüz karar vermediğini söyledi. İddiaların kendisine ciddi isimlerden ulaştığını kaydeden Taş, şunları kaydetti:

"İlçemizde başka bir Uğur Taş isimli vatandaş yaşıyor. 'MHP'lilerin eğer Uğur Taş aday çıkarsa biz de Takazlı köyündeki Uğur Taş'ı aday yaparız' dediği kulağıma geldi. Bunun için bizim bağımsız olarak müracaat etmemizi bekliyorlarmış. Başka bir partinin ilçe başkanı durumu bana bildirdi. Bizi de adaylık konusunda düşündüren konu bu oldu.

Ciddi bir söylem olduğu için ister istemez fren yapmak durumunda kalıyoruz. Çünkü YSK oy pusulalarında bağımsız adaylara fotoğraf koymuyor. İlçe Seçim Kurulu ile bu konuda görüştüm. Sadece ayırt için adımın yanına 'Tahsin oğlu Uğur Taş' yazabiliyorlar. Bunu tek tek seçmene nasıl anlatacağım."