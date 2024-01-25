AKP’nin başkan adayı bankamatik memuru çalıştırdığı için ceza almış

AKP’nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu’nun, eski Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun kızı Sümeyra Ordu Tuncer’i bankamatik memuru olarak çalıştırıp maaş ödediği için ceza aldığı ortaya çıktı.

CHP’den Kütahya milletvekili seçilen ancak CHP Genel Merkezi’nin kararıyla Saadet Partisi Grubu’nun dağılmaması için Saadet Partisi’ne katılan Ali Fazıl Kasap, TBMM’de önemli açıklamalar yaptı.

Kasap, AKP’nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu’nun 2014 ile 2019 yılları arasında belediye başkanlığı yaptığını ve bu dönemde bankamatik memuru çalıştırdığı için yargılanıp ceza aldığını açıkladı.

Kasap yaptığı açıklamada, AKP’nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu’nun, görevi kötüye kullanma suçundan ceza alıp hüküm giydiğini belirterek şunları söyledi:

“AK Parti eski milletvekilinin kızı Kütahya Belediyesi’ne özel kalem müdürü olarak atanıp hiç iş yapmadı, çalışmadı. 6 ay boyunca Ankara’daki evinde oturarak maaş aldı. Kendisi edebiyat öğretmenidir. Bir AK Parti milletvekilinin kızı ve belediyeden maaş aldığı dönemde Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’dur. Hiç işe gitmeden, KPSS’ye vs. girmeden ayrıcalıklı, istisnai kadrodan belediyeye atandı. Bununla alakalı 2018 yılında savcılığa suç duyurusunda bulundum.

Bununla ilgili savcılık, İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden soruşturma istedi. O zamanki İller İdaresi Genel Müdür Ali Çelik, Muhterem İnce ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya Belediye Başkanı hakkında şikâyet dilekçemizin, ihbarımızın işleme konulmamasına karar verildi.

Belediye Başkanı Saraçoğlu, ‘Ben özel kalem müdürümü takip etmek zorunda değilim, işe gelip gelmediğini bilmem’ dedi. Sonrasında adı geçen hanımefendi almış aldığı maaşı belediyeye maaş olarak geri iade etti. Tabii olay ortaya çıktıktan sonra. 2023 yılının Haziran ayında, bir savcı olayı devam ettiriyor ve o zamanki Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu yargılanıyor, görevi kötüye kullanma suçundan hapis cezası alıyor. Ayrıca 5 yıl denetimli serbestliğe mahkûm ediliyor.

Geçen hafta Recep Tayyip Erdoğan, 4-5 yıl önce aday göstermediği Kamil Saraçoğlu’nun elini kaldırdı ve belediye başkan adayı gösterdi. Peki, bu şahıs güvenilir mi? Değil. Çünkü Türk yargısından ceza aldı. Bankamatik memuruz kızımız ise şuan TOKİ’de uzman.”