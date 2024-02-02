Metropoll Araştırma anket sonuçlarını açıkladı: İslam cumhuriyeti isteyenlerin sayısı dikkat çekti

Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, sosyal medya hesabından 2023 Ekim ayında gerçekleştirilen 'rejim' anketinin sonuçlarını paylaştı.

Sencar, "Hangi Rejim?" başlıklı anketi "Halkımızın rejim tercihine dikkatinizi çekmek istedim" başlığı ile paylaştı.

İSLAM CUMHURİYETİ YANITINI VERENLERİN SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan ankette seçmenlere "Aşağıdaki rejim türlerinden hangisinde yaşamak istersiniz?" sorusu yöneltildi.

Sorulara verilen yanıtlar şöyle:

Cumhuriyet: Yüzde 41,1

Demokratik Cumhuriyet: Yüzde 26,7

İslam Cumhuriyeti: Yüzde 19,2

Saltanat: Yüzde 3,0

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 10,0

AKP'LİLERİN ÇOĞUNLUĞU İSLAM CUMHURİYETİ DİYOR

28 ilde 1691 kişi ile yapılan ankette parti bazlı analiz de yapıldı. Ankete katılan AKP'lilerin %18,2'si Demokratik Cumhuriyet derken %28,2'si İslam Cumhuriyeti dedi. 3,4 ise Saltanat dedi. AKP'de fikrim yok diyenlerin oranı %11,2 oldu.

CHP'nin içerisinde Demokratik Cumhuriyeti isteyenlerin oranı %3,.7 iken İslam Cumhuriyeti isteyenlerin oranı 8,6 oldu. CHP'nin içerisinde de Saltanat isteyenler oldu. CHP'de Saltanat isteyenlerin oran 1,7 olarak kayda geçti.

MHP seçmeni ise 28,9 ile Demokratik Cumhuriyet derken %18,3 oranında İslam Cumhuriyeti'ni istedi. MHP seçmenin içerisinde Saltanat isteyenlerin oranı 1,4 oldu.

İYİ Parti'de Demokratik Cumhuriyet diyenlerin oranı %36,4 iken İslam Cumhuriyeti diyenlerin oranı 10,7 oldu. İyi Parti'de Saltanat isteyenlerin oranı 2.9 çıktı.

HDP içerisinde ise Demokratik Cumhuriyet isteyenlerin oranı %37.9, İslam Cumhuriyeti isteyenlerin oranı 23,4 oldu. HDP seçmeni içerisinde Saltanat isteyenlerin oranı ise diğer 3 partiden düşük olarak 0,8 diye kayda geçti.

İslam Cumhuriyeti istemediğini bildiren bir diğer grup ise Zafer Partili katılımcılar oldu. Zafer Partililer arasında ise yüzde 9,1 oranında Saltanat diyenler oldu, bu oran partiler içerisindeki en yüksek oran oldu.