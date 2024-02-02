CHP, 103 adayı daha açıkladı: Keçiören'de aday Yavaş'ın danışmanı gösterilecek, Çiğli'de aday değişti

Yerel seçimlere 2 ay kala CHP'de aday belirleme süreci devam ediyor. Parti Meclisi'nin toplayan CHP bugün 103 belediye başkan adayını daha açıkladı.

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CHP, 103 adayı daha açıkladı: Keçiören'de aday Yavaş'ın danışmanı gösterilecek, Çiğli'de aday değişti

CHP Parti Meclisi (PM) 6'ncı kez aday belirleme gündemiyle bir araya geldi. Daha önce yapılan Parti Meclisi (PM) toplantıları ile birçok il ve ilçede belediye başkan adaylarını kesinleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün yapılan MYK ve PM toplantısı ile 103 ilçe belediyesi için adaylıkları duyurdu.

Şimdiye kadar 900'e yakın seçim çevresinde adaylarını açıklayan CHP'nin bugün de 300'e yakın adayı kamuoyuna duyurması beklenirken MYK'da CHP’nin geçen PM toplantısında aday olarak duyurduğu Çiğli adayı Uygar Yıldırım’ın adaylığının geri çekilmesini tartışıldı.

Listede yer alan ve yeni açıklanan belediyelerin yanı sıra, geçtiğimiz günlerde İzmir Çiğli İlçe Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Uygar Yıldırım’ın yerine Onur Emrah Yıldız getirildi.

Ankara

Altındağ - Ramazan Değerli

Çamlıdere - Mehmet Cengiz

Keçiören - Mesut Özarslan

Pursaklar - Halil Tuncay

Antalya

Demre - Fahri Duran

Muratpaşa - Ümit Uysal

Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları şöyle:

CHP, 103 adayı daha açıkladı: Keçiören'de aday Yavaş'ın danışmanı gösterilecek, Çiğli'de aday değişti - Resim : 1

CHP, 103 adayı daha açıkladı: Keçiören'de aday Yavaş'ın danışmanı gösterilecek, Çiğli'de aday değişti - Resim : 2

CHP, 103 adayı daha açıkladı: Keçiören'de aday Yavaş'ın danışmanı gösterilecek, Çiğli'de aday değişti - Resim : 3

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İzmir Ankara Mansur Yavaş CHP
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