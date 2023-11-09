'Meral Hanım'a yakın bir isimle görüştüm' deyip açıkladı: İYİ Parti, CHP'den ne bekliyor?

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, gazeteci Gürkan Hacır, hukukçu Bışar Özbey, eski Genel Kurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk oldu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yakın bir isimle görüşen Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, CHP-İYİ Parti arasındaki ittifak süreciyle ilgili kulis bilgisini paylaştı.

"MERAL HANIM’A YAKIN BİR İSİMLE GÖRÜŞTÜM"

Sevinç, "İYİ Parti’nin CHP’deki değişim sürecini yakından takip ettiğini biliyorum. İstanbul kongresinde değişimcilerin kazanmasından itibaren merakla izlediklerini biliyorum. Özgür Özel’in başkan olmasından sonra Meral Hanım’a yakın bir isimle görüştüm, ittifak süreciyle ilgili ‘Meral Hanım’ı cumhurbaşkanlığı sürecinde uğradığı haksızlık ve ondan sonraki CHP-İYİ Parti tartışmalarına yönelik, onore edecek biraz gururumuzu okşayıcı açıklama görmek isteriz' dedi." ifadelerine yer verdi.