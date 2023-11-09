Nihal Olçok, kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nden istifa etti

Gelecek Partisi'nin kurucularından olan Nihal Olçok, sosyal medyadan istifa ettiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Nihal Olçok, kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nden istifa etti

Gelecek Partisi kurucularından Nihal Olçok istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu. Olçok, paylaşımında "An itibari ile kurucusu olduğum Gelecek Partisi kurucu üyeliğinden istifa ediyorum. Allah selamet versin." ifadelerine yer verdi. Gelecek Partisi'nin Genel Başkanlığı'nı Ahmet Davutoğlu yapıyor.

NİHAL OLÇOK KİMDİR?

1978 yılında Üsküp, Makedonya doğumlu olan ve 4 yaşında Türkiye'ye gelen Nihal Olçok İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezundur. Nihal Olçok, 1998'de Erol Olçok ile evlenmiş ve çiftin bu evlilikten (şehit) Abdullah Tayyip, Cahar Şamil ve Emir Dursun adında 3 çocukları olmuştur.

Nihal Olçok, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde kaybettiği eşi ve oğlu adına 'Şehitoğlu şehit: 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok'un hikayesi' adlı kitabı yazmıştır.

Son Güncelleme:
Canan Karatay ve İlber Ortaylı önermişti! Eken hasat sonrası köşeyi dönüyor Canan Karatay ve İlber Ortaylı önermişti! Eken hasat sonrası köşeyi dönüyor
Saray'dan Yargıtay kararına destek: 'Yargıtay’ın kararı ayrıca turnusoldur' Saray'dan Yargıtay kararına destek: 'Yargıtay’ın kararı ayrıca turnusoldur'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, atacakları adımları açıkladı: "Tüm halkımızı bu darbeye karşı direnmeye çağırıyoruz" "Tüm halkımızı bu darbeye karşı direnmeye çağırıyoruz"
Dilan Polat Engin Polat soruşturması! Engin Polat itirafıyla ses getirdi Dilan Polat Engin Polat soruşturması! Engin Polat itirafıyla ses getirdi
ÇOK OKUNANLAR
Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu!
Yargıtay'ın girişimine karşı hukuk fakültesi öğrencisi Çağlayan'da nöbete başladı Yargıtay'ın girişimine karşı hukuk fakültesi öğrencisi Çağlayan'da nöbete başladı
Naci Görür, İstanbul için 'işin şakası yok' diyerek uyardı: 'Hazırlayın dedik, başaramadık' Naci Görür, İstanbul için 'işin şakası yok' diyerek uyardı: 'Hazırlayın dedik, başaramadık'
Nihal Olçok, kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nden istifa etti Nihal Olçok, kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nden istifa etti
Yargı dizisinin ekibi de şaşırdı... Apar topar ayrılıktan sonra Show TV'ye geçti Yargı dizisinin ekibi de şaşırdı... Apar topar ayrılıktan sonra Show TV'ye geçti