Meral Danış Beştaş açıkladı: DEM Parti seçmeninden İmamoğlu'na oy kayması olacak mı?

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Meral Danış Beştaş, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde CHP’nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu’na DEM Parti’den oy kayması olup olmayacağına ilişkin soruya yanıt verdi.

Duvar’dan Anıl Mert Özsoy’a konuşan Beştaş, yerel seçimlerdeki hedeflerini anlattı.

14 Mayıs seçimleri sonrası ülke genelinde yaşanan umutsuz havaya değinen ve bu durumun değişmesi için aday olduğunu söyleyen Beştaş, "Varlığımızı, seçmenimizi görmek istiyoruz. Bizim için kazanmak; oyumuzu arttırmak demek... Her destek, gönül bağı kazanmak anlamına geliyor. Örgütsel ve siyasal zeminimizi genişletmek için yola çıktık" diye konuştu.

Anketler hakkında da konuşan Beştaş, partisinden İmamoğlu’na oy kayması görmediklerini vurgulayarak, DEM Parti olarak anket yaptırmadıklarını fakat yapılan her ankette partilerinin ölçüldüğünü belirtti.

Partisinin 'kent uzlaşı'sı siyasetini anlatan Beştaş, CHP ile birçok konuda anlaşamadıklarını söyledi. Beştaş, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Biz söylediğimizi yapıyoruz, yaptığımızı söylüyoruz. Bizim tek vasfımız 'kazandıran' ya da 'kaybettiren' parti olmak mı? Biz iktidara muhalefetiz, muhalefete değil. "