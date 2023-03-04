Akşener'i tehdit etmişti: Yaşar Okuyan krizin ardından konuştu

Meral Akşener'in masayı dağıtması halinde onunla ilgili belgeleri açıklayacağını iddia ettiği için İYİ Parti'nin tepkisini çeken ve CHP ile ilişiği kesilen Yaşar Okuyan dikkat çeken ifadeler kullandı.

Siyaset hayatına son yıllarda CHP üyesi olarak devam eden Okuyan, bir süre önce katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili olarak "O masayı dağıttığı anda Sayın Meral Akşener ile ilgili bizim de ben ve benim neslimin söyleyecekleri var. Belgeler ve dosyalar var" iddiasında bulundu.

Okuyan, bununla da kalmayarak iddialarını "Sayın Kılıçdaroğlu'na dosyayı masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım. Ve ona Meral Hanım'la ilgili bir dosya verdim. Dosyayı Kılıçdaroğlu kullanmayacak ben kullanacağım" diye sürdürdü. Ancak Kılıçdaroğlu, Okuyan'ın bu iddiasını yalanladı, ardından CHP’den ihraç edildi.

“İYİ PARTİ İNTİHAR ETTİ”

Akşener’in Altılı Masa’ya eleştirilerinin ardından Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'e konuşan Okuyan, "açıklayacağım" dediği belgelere dair bir şey söylemese de İYİ Parti liderine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

"52 yıllık gazeteciyim. 52 yıldır da siyasi mücadelenin içinden geliyorum. Bu tecrübe demektir. Meral Hanım'ın geçmişini, ne yapabileceğini biliyorum" diyen Okuyan, "Bir sene önce 6'lı masa kurulurken Sayın Kılıçdaroğlu'na arz ettim. 'Bakın burada dikkat edin' dedim. Benim için şaşırtıcı olmadı. Depremden iki gün önce bir mahali televizyonda 'O bozacak. Bozmaya kalkma, sokağa çıkamazsın' dedim. Benim içim rahat. İnsanlar daha iyi anladılar bizi. Problem yok" ifadelerini kullandı.

Okuyan, “Deprem olmasaydı çok daha net şeyler söyleyebilirdim. Depremin etkisi ölçümlenemediği için bu gelişme partiler adına ne getirir, ne götürür bilemiyorum. Arkadaşlar çalışıyorlar. Şu an ihtiyatlı konuşmamın nedeni depremin partilere artı ve eksi etkilerini bilmiyor olmamdan kaynaklanıyor. Onu bilirsem daha net konuşurum. Ama ben İYİ Parti'nin intihar ettiğini düşünüyorum” dedi.