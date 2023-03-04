İYİ Partili Erhan Usta: Karar almadık, kapı hala açık!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, ‘altılı masa’ konusunda kapının hala açık olduğunu belirterek ”Baştaki çalışma ilkelerine dönülecek olursa bu devam eder” dedi.

Son Güncelleme:
İYİ Partili Erhan Usta: Karar almadık, kapı hala açık!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘altılı masa’yı terk edip CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerine çağrı yapması sonrası tartışmalar sürüyor.

Erhan Usta, İYİ Parti liderinin hamlesiyle ilgili Habertürk yayınında şunları söyledi: ”Akşener masayı dağıttı yorumları yapılıyor. Akşener, masadan kaldırılmak istendi. ‘Beş genel başkanın imzasıyla karar alınabilir’ şeklindeki yaklaşım masanın ruhuna aykırı. Bu uygulama bugüne kadarkilere aykırıydı. Bugüne kadar mutabakat yerine ‘çoğunlukla karar alınabilir gibi uygulama olmadı.

Pazartesi yapılacak toplantıya katılım kararı GİK’te değerlendirilecek. Henüz karar verilmedi. Kapı açık. Altılı masa baştaki çalışma ilkelerine dönecek olursa, isim konusunda da ‘bu tavrı sürdüreceğiz’ denirse bu devam eder. Ancak ‘çalışma ilkelerinden vazgeçiyoruz’ denirse olmaz.”

Etiketler
altılı masa
Son Güncelleme:
Pilav pişirme şekliniz sizi hasta edebilir. Pilavda zehirleyen tehlike Pilav pişirme şekliniz sizi hasta edebilir. Pilavda zehirleyen tehlike
Herkes bunu merak ediyordu: Akşener’den ‘Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışırsa’ sorusuna yanıt! Akşener’den ‘Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışırsa’ sorusuna yanıt!
İYİ Partili Çömez'den 'Altılı Masa'nın hâlâ içindeyiz' açıklaması: 'Bir suikast planlandı ve Meral hanım dışlandı' İYİ Partili Çömez: 'Altılı Masa'nın hâlâ içindeyiz'
Tek tek gittiler. Final kararı verilen, Yargı dizisinden üzücü vedalar Tek tek gittiler. Final kararı verilen, Yargı dizisinden üzücü vedalar
ÇOK OKUNANLAR
Akşener'e tepki yağdı: 'Soylu’ya hak vereceğim aklımdan geçmezdi' Akşener'e tepki yağdı: 'Soylu’ya hak vereceğim aklımdan geçmezdi'
İYİ Parti tweeti kriz çıkardı: İrfan Değirmenci ve Jahrein Twitter'da birbirine girdi İrfan Değirmenci ve Jahrein Twitter'da birbirine girdi: 'Sen iğrenç bir insansın'
Türkiye bunu konuşuyor: Gazeteler, Akşener'in masadan ağır sözlerle kalkmasını nasıl gördü? Gazeteler, Akşener'in masadan ağır sözlerle kalkmasını nasıl gördü?
Altılı Masa dağıldı: Neler yaşandı, kim ne dedi? İşte tüm detaylar Altılı Masa dağıldı: Neler yaşandı, kim ne dedi?
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Zirvede Türkiye'den bir lezzet var Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Zirvede Türkiye'den bir lezzet var