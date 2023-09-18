Meral Akşener'den seçim itirafları: '3 Mart akşamı en son bana söz verildi...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'da yaşanan adaylık krizine ilişkin itiraflarda bulundu.

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Meral Akşener'den seçim itirafları: '3 Mart akşamı en son bana söz verildi...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trakya Bölgesi İstişare Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Seçimlere ilişkin itiraflar da bulunan Akşener dikkat çeken ifadeler kullandı.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Bu kutuplaştırma siyasetinin önüne geçemedik. Çünkü 2017'de referanduma sunulan partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'yi ittifaklara mecbur bıraktı ve iki kutuplu bir dünya haline getirdi.

15 milletvekili için görüşmeye gittiğimde Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ün adaylığını bana söyledi.

Abdullah Gül beyefendinin aday edilmemesinden sorumlu tutulan ben oldum. Laik hassasiyeti yüksek partililerin 'Bu hatun kişi Abdullah Gül'ü engelledi, Erdoğan'ı seçtirdi' dediğini gördüm.

"SEÇİM KAZANILSIN DİYE ZEHİR İÇTİM"

3 Mart akşamında Saadet Partisi'nde toplandık. İsim oylayacakmışız. Ona döndü iş. Herkes Kılıçdaroğlu dedi.En son bana söz verildi, ben de vatandaşın nezdinde İmamoğlu ve Yavaş'ın önde olduğunu söyledim. Kılıçdaroğlu da döndü dedi ki Akşener uygun görmediğine göre biz beşimiz imzalayıp çıkalım. O seçim kazanılsın diye ben zehir içtim zehir. O akşam size bunları anlatsam yakıp yıkacaktınız. Sabır dedim."

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Meral Akşener 2023 Seçim
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