İYİ Parti'de kafalar karışık: "'Güç birliği' yapmadan hiçbir seçim kazanılamaz"

Seçimlerin ardından sona eren Millet İttifakı’nın bileşenleri arasında yer alan İYİ Parti, yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağını duyurdu. İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Bahadır Erdem, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda ‘güç birliği’ vurgusunda bulundu.

İYİ Parti cephesinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan açıklamalar gelirken Erdem, ‘güç birliği’ yapılmadan seçim kazanmanın mümkün olmadığına işaret etti.

'GÜÇ BİRLİĞİ' VURGUSU

X hesabından paylaşım yapan Erdem, Cumhur İttifakı devam ettiği sürece yerel seçimlerde güç birliğine ihtiyaç olduğunu ve aksi halde seçim kazanmanın mümkün olmadığını söyledi.

Erdem paylaşımında şunları yazdı:

"İttifak sisteminin bu ülkeye yaramadığı, milletin ve sosyal yapının daha da bölünmesine yol açtığı, demokrasiye zarar verdiği açıktır. Koalisyonların ülkeyi mahvettiği iddiası ile Anayasa'yı değiştirerek Türkiye'yi yüzde 50+1'e mahkum eden AKP ve MHP, Türkiye'yi koalisyondan bin beter olan ittifak rejimine mahkum etmiştir. Referandum sürecinde Türkiye'ye zarar vereceğini bağıra bağıra uyardığımız yeni Anayasa ve yüzde 50+1 mahkumiyeti ile yaralı olan Türk demokrasisi çok daha beter hale gelmiştir.

Ancak bugün için ortada kapı gibi duran gerçek, güç birliği yapmadan ülkede hiçbir seçimin kazanılamayacağıdır. Nitekim AKP kendisine yapılan yerel seçimlere ittifak yapmadan girelim çağrısı reddetmiştir. Hal böyle olup Cumhur İttifakı gerçeği sona ermedikçe önümüzdeki yerel seçimlerde de güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değildir.

AKP tarafından Türkiye’nin içine sokulduğu ve demokratik bir Anayasa olmadan değişmesi mümkün olmayan ittifak rejimini kötülemek ile iktidarı yenmek de mümkün değildir. Genel seçimi muhalefete kaybettiren ittifak sisteminin kötülüğünün yanı sıra asıl Millet İttifakı'nın akıllıca hareket etmemesidir.

Akıl bir yana konup hırslar öne çıkınca seçimin de kaybedileceği açıktır. Akılla, matematik biliminin gerçeği ile Türkiye düşünülerek, ülkeden ümidini kesen, duyduğu bıkkınlık ve hayalkırıklığı ile muhalefeti cezalandırmak için oy atmaya gitmeyecek olan ‘ muhalif seçmenin psikolojisi’ düşünülerek hareket edilmez ise yerel seçimlerde de sonuç değişmez."

İttifak sisteminin bu ülkeye yaramadığı, milletin ve sosyal yapının daha da bölünmesine yol açtığı, demokrasiye zarar verdiği açıktır.

Koalisyonların ülkeyi mahvettiği iddiası ile Anayasayı değiştirerek Türkiye’yi %50+1 e mahkum eden AKP ve MHP, Türkiye’yi koalisyondan bin beter… — Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) September 18, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem