CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel Murat Karayalçın'la görüştü: 2 isimle daha görüşeceğini açıkladı

CHP’de genel başkan adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Ankara’da görüştü.

Özel’in Karayalçın’ı ziyareti sırasında kendisine Gökçe Gökçen, Suat Özçağdaş ve Umut Akdoğan gibi isimler eşlik etti.

Görüşmenin ardından basının karşısına geçen Özel ve Karayalçın, CHP'deki değişim tartışmaları ve yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel’den önce açıklamalarda bulunan Karayalçın, adaylıklarını açıklayan Özgür Özel ve Örsan Öymen'e tebrik mektubu gönderdiğini, Özgür Özel'in kendisini ziyaret ettiğini söyledi.

Karayalçın sözlerinin devamında, "CHP'de yapılması gereken düzenlemeleri, Türkiye siyasetini, yerel seçimlerin önemini bir sohbet ortamında değerlendirdik. Özel, benim çok sevdiğim, beğendiğim bir parti yöneticimiz. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmaktan memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tutum belgemiz öneri ve iddialarımızı ortaya koyuyor. Fikirlerimizde Karayalçın'dan esinlendiğimiz kısımlar oldu. Fikirlerini, önerilerini almak son derece kıymetliydi

Kongrelerde basına yansıyan görüntünün hiçbirimizin hoşuna gitmediğini söylemeliyim. Kavgaların kaynağı çarşaf-blok liste tartışmaları oluşturdu.

Önümüzdeki kongre süreci ikili, üçlü ya da daha fazla adayın çıktığı bir yarış olabilir.

Hikmet Çetin ve Altan Öymen'i de ziyaret edeceğim.

Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına vekaletimi yürüten arkadaşlarım katılıyor. Ben bundan sonraki süreçte çok acil bir durum olmadıkça katılmayacağız. Grup Başkanvekili arkadaşlarım katılacaklar.

Bazı arkadaşlar 'Gençlik kolları, Özgür Özel'i sloganlarıyla kesiyordu' dedi. Bütün salon biliyor ki kürsünün yanına kadar gelmiş, ayakta ve bütün gücüyle benim sesimi bastırmaya çalışanların hiçbirisi gençlik kolları üyesi değildi. Kimler olduğunu Genel Merkezimiz bir araştırma başlatmış, kimler olduğu ortaya çıkacak. O kişilerin arkasında kimler olduğu da ortaya çıkabilir. Ama ben bunu asla ve asla gerek İzmir'deki, gerek Genel Merkezimizdeki iyi niyetli siyaset arkadaşlarımıza mal etmek istemem. Ama kim yaptıysa Genel Merkez çıkarırsa öğreniriz."

Kaynak: Gerçek Gündem