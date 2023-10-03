'Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı bırakacak' iddiası: İşte yerine düşündüğü isim!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel başkanlığı bırakacağı iddia edildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, Akşener'in yere seçimlerden sonra koltuğunu Buğra Kavuncu'ya devretmek istediğini aktardı.

'Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı bırakacak' iddiası: İşte yerine düşündüğü isim!

tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı, tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu.

"AKŞENER YEREL SEÇİMDEN SONRA GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKACAK"

İYİ Parti'yle ilgili kulis bilgilerini aktaran Yarkadaş "İYİ Parti’de ciddi bir rahatsızlık var. Deniz Gürel'in yazdığı toplantıda bu rahatsızlık dile getirildi. Parti yöneticileri Akşener’in tutumlarına anlam veremiyor. Konuştuğum bazı parti yöneticileri ‘Meral Hanım acaba AK Parti’yle gizli bir angajmana mı girdi?’ diyorlar. Bu kuşku çok fazla arttı. İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'da aday bulmakta zorluk çektiklerini biliyorum. Buğra Kavuncu ve Kürşad Zorlu aday olmak istemiyor. Bugün konuştuğum İYİ Partililer, Akşener’in yerel seçim sonrası Genel Başkanlığı bırakacağını yerine Buğra Kavuncu’yu düşündüğünü bu yüzden İBB’ye aday yapmak istemediğini söylediler. İstanbul'da adayın Buğra Kavuncu'nun olmayacağı belli." ifadelerine yer verdi.

"İYİ PARTİ’NİN ANKARA MİLLETVEKİLLERİNDEN BİRİ İSTİFANIN EŞİĞİNE GELDİ"

"Yayına gelirken önemli bir bilgi aldım" diyen Yarkadaş "Buğra Kavuncu’nun Saadettin Saran’la Ankara’da görüştüğü ve İBB Başkan adaylığı için zemin yokladığı yönünde bilgi aldım. Bu bilgiyi teyit etmek için aradım ama telefonu kapalıydı. İYİ Parti’nin Ankara milletvekillerinden biri istifanın eşiğine geldi. Mansur Yavaş’ın karşısına aday çıkarılmasına sıcak bakmayan birisi" dedi.

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'Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı bırakacak' iddiası: İşte yerine düşündüğü isim! 'Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı bırakacak' iddiası: İşte yerine düşündüğü isim!