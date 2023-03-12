Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu

Memleket Partisi, Muharrem İnce'nin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu.

HaberTürk'ten Mahir Kılınç'ın haberine göre, Saat 08:00’de başlayan oy verme işlemleri 17:00’de sona erdi. Parti Sözcüsü Prof.Dr. İpek Özkal Sayan, Memleket Partisi olarak cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi

Özkal Sayan şöyle konuştu:

Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce’nin kararıyla değil, MYK, PM ve delegelerin kararıyla değil, doğrudan parti üyelerinin önüne sandık koyarak Cumhurbaşkanı adayımızı belirledik. Memleket Partisinin tüzüğüne göre Parti Genel Başkanını ve Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçiyor. İşte bu yüzden biz dün bir demokrasi şöleni yaptık. Türkiye’nin 4 bir köşesindeki üyelerimiz Partimizin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandığa gitti. Tüzüğümüze göre Cumhurbaşkanı adayı olmak bütün üyelerimize açıktı ve tüzüğümüzün gereğini yaptık.

Biz ülkemizde demokrasi istiyoruz. Katılımcılık istiyoruz. Rekabete açık bir memleket istiyoruz. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum ki Genel Başkanımız partimizde hiç kimsenin önünü kesmedi. Türkiye’de demokrasi isterken partideki demokrasiyi de yüceltti. Bu demokrasi geleneğini, bu onurlu duruşu, bu çağdaş düşünceyi bizler yaşatacağız. Söz veriyoruz!

Partimiz 17 Mayıs 2021’de kurulmasına rağmen çığ gibi büyüdü. Bugün bizzat il ve ilçe binalarımıza gelerek, sandık başında oy kullanan, deprem bölgesinden, hem çadıra giden hem de SMS ve E-posta ile oylamaya katılan üyelerimize, şu an partimize üye olmayı bekleyen vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

Sonuç olarak, toplam 105.326 memleket sevdalısı oy kullanmaya hak kazanmıştır. Seçim sonunda yapılan tasnif sonucu, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Memleket Partisinin adayı olarak Sayın Muharrem İnce seçilmiştir. Vatana, millete hayırlı olsun.

Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde;

* Biz bu ülkeye aklı, adaleti, ahlakı getireceğiz.

* Bilimi baş tacı yapacağız.

* Atatürk ilke ve devrimlerini yeniden şaha kaldıracağız.

* Kutuplaşmayı değil kucaklaşmayı esas alacağız.

* Asla zengin toprakların fakir çocukları olmayacağız.

* Adaletli bir gelir dağılımını mutlaka sağlayacağız.

* Gençlerin gelecek hayallerini bu topraklar için kurmalarını sağlayacağız.

* Liyakatli alımlar yaparak kimsenin hakkını yemeyeceğiz.

* Çalışanlarımıza ve emeklilerimize insanca yaşayabilecekleri hakça bir düzen kuracağız.

* Vatandaşlarımızın güvenli, ucuz ve kaliteli gıdayla beslenmelerini sağlayacağız.

* Eğitimi devletin gözetimi altında laik, bilimsel, demokratik ve parasız hale getirip fırsat eşitliği sağlayacağız.

* Huzur, hakkaniyet ve hukuk üzerinde Türkiye’yi yükselteceğiz.

* Yargıyı bağımsız, tarafsız, hızlı, etkin ve adil kılacağız.

* Öncelikli sektörlerimiz tarım, tarıma dayalı sanayi, savunma sanayi, turizm, film endüstrisi, tekstil, moda olacak.

* Türkiye’yi marka üreten bir ülke haline getireceğiz.

* Türkiye’nin umutlarını yeniden yücelteceğiz, yeniden yeşerteceğiz.

İNCE: YÜZDE 28 İLE BAŞLIYORUM

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere Genel Merkez’de oy kullandı. Eşi Ülkü İnce ile birlikte saat 12:00’de oy kullanan İnce’ye MYK ve PM üyeleri eşlik etti. Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandığına dikkat çeken İnce, “Bir demokrasi şöleni bu” dedi.

İnce burada yaptığı açıklamada, "Şimdi 28’le başlıyorum. Acele etmeyin. 28’le başlarsam 38’le birinci tur, 68’le ikinci tur olur. Bu kadar basit. Olmuyorsa, seçime iki gün kala biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Siyasi Partinin adaylarını sadece delegelere, milletvekillerine değil, bütün üyelerine sorduğuna dikkat çeken Memleket Partisi Lideri İnce, şöyle konuştu:

'BÜTÜN ÜYELER SANDIK BAŞINA GİDİYOR'

"Biz bunu örnek olsun istiyoruz. Biz Türkiye’de demokrasi istiyorsak, önce partide demokrasi, parti içinde demokrasi biz genel başkanımızı da cumhurbaşkanı adayımızı da bütün üyelerimize soruyoruz. Şu anda örgütlü olduğumuz bütün il ve ilçelerde sandık var. Bütün üyeler sandık başına gidiyor. Bu Dünyada eşi benzeri az olan bir uygulamadır. Bunu yaşatacağız. Bunu bu ülkeye öğreteceğiz."

'BELKİ DE DÜNYANIN EN DEMOKRAT PARTİSİ MEMLEKET PARTİSİ'DİR'

3A dedim, 3B dedim, 3H dedim, şimdi 3M diyorum. Önce memleket, memlekette matematik. Matematik olmazsa olmaz. Ve sonunda da mutluluk. Bunun çaresi budur. Örnek olsun istiyoruz herkese bu davranışın. Yani kapalı kapılar ardında değil, liderlerin iki dudağı arasında değil, gönlünü yüreğini bütün örgüte açan bir siyasi oluşumuz biz. Belki de Türkiye’nin en demokratik kurumu Memleket Partisi’dir.

'DURUMA GÖRE BAKARIZ' YANITI

Gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere Basın Toplantı Salona geçen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “İttifaklar arasında yer alacak mısınız?” şeklindeki soruya "Hiç telaşeye gerek yok. Biricisi daha 60 gün süre var. Niye daha baştan beni bir yere yamamaya çalışıyorlar. Gerek yok buna. Yapalım kampanyamızı bir çıkalım. Bakalım belki ipi ben göğüsleyeceğim. Belki ben birinci çıkacağım. Duruma göre bakarız" yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

'BEN 19 İLE BAŞLAYIP 30,64 İLE BİTİRDİM'

"Türkiye’nin alemine hiç bir şey yapmayız merak etmeyin. Ama telaş ta yapmaya gerek yok. Baskı yapmaya gerek yok. Birincisi 60 gün daha süre var. Meydana bir çıkalım, bir tartılalım. Mitinglerimizi bir yapalım. Bir konuşalım 2018’in 4 Mayısında anket yaptırdım. Tarhan Erdem rahmetli oldu. Bekir Ağırdır orada duruyor. Yaşar Tüzün, Engin Altay orada duruyor. İstanbul’da ilk yaptırdığımız ankette benim oyum 19-20 idi. CHP’nin oyu 18’di. Sonra ben 30,64’le tamamladım. CHP’de 22,5’a çıktı. Şu anda Memleket Partisinin oyu yüzde 14 diyor Gezici dün akşam. Bunun iki katı da Muharrem İnce’nin oyu var. Buradan başladık. Daha 60 gün var. Ben 19’la başlayıp 30,64 ile bitirdim."

'OLMUYORSA SEÇİME İKİ GÜN KALA GEREĞİNİ YAPARIZ'

"Şimdi 28’le başlıyorum. Acele etmeyin. 28’le başlarsam 38’le birinci tur, 68’le ikinci tur olur. Bu kadar basit. Olmuyorsa, seçime iki gün kala biz gereğini yaparız. Biz yaparız da, başkaları da gereğini yapar mı? Acaba. Biz memleket sevdalısı insanlarız. Burada belediye parası yok, hazine parası yok. Şu koltuklarda, şu masalarda şu gördüğün insanların her birinin çocuğunun rızkı var. Hepsinin şunlarda payı var. Biz vatansever partiyiz."

'BİRİNCİ HEDEFİMİZ ERDOĞAN'I GÖNDERMEK'

Bir başka gazetecinin “Kırmızı çizginiz nedir?” Sorusuna “Atatürk” yanıtını veren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce daha sora şöyle konuştu;

"Birinci hedefimiz Erdoğan’ı göndermek. İkinci hedefimiz bizim iktidar olmamız. Onun için Erdoğan ile Millet ittifakı arasındaki kavgada cevabı Millet İttifakı versin. Ben neye vereyim ki? Bana konuştukları zaman ben cevabını vereyim. HÜDAPAR çok tehlikeli. PKK kadar tehlikeli."