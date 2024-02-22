Seçim dönemi Muharrem İnce'yi hedef almıştı: 'Ankara Kuşu' beraat etti

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Oktay Yaşar ve Veli Koçak ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından esas hakkındaki mütalaasını sunmak için Cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, sanıkların yargılandığı "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçunun unsurları oluşmaması nedeniyle beraatlarını talep etti. Savcı sanıklar hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Söz alan sanık Yaşar, mütalaa yönünde karar verilmesini belirterek, beraatını talep etti. Sanık Koçak ise savcının beraatı yönündeki görüşüne katıldığını ancak dezenformasyon içeren bir paylaşımının olmadığını iddia etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan beraatlerine karar verdi.

Ayrıca mahkeme, sanıklar hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün "sosyal medyadan sorumlu yöneticisi" Cevheri Güven ve birçok FETÖ’ye yakın hesabın Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye yönelik sahte paylaşımlar yaptığı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı adayı olan İnce’ye yönelik hem sahte müstehcen video görüntüsü hem de sahte dekontun provokasyon ve tehdit amaçlı olarak sosyal medyada dolaşıma sunulduğu vurgulanarak, söz konusu içeriklerin firari Güven ve diğer örgüt mensupları tarafından daha fazla kitleye ulaşması için provokasyon amaçlı paylaşıldığı ve sosyal medyada paylaşıma sunulan bu görüntülerin şüpheliler tarafından da yayıldığı kaydedildi. İddianamede, şüpheliler Yaşar ve Koçak’ın ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım’ suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak: İHA