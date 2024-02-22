YRP bir şehirde seçime giremiyor: İl başkanı görevden alındı

Yeniden Refah Partisi, listeleri geç teslim ettiği için Osmaniye'de seçime giremiyor. Genel Merkez, bu gelişmelerin ardından Osmaniye İl Başkanı Adem Cingöz'ü görevden aldı.

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YRP bir şehirde seçime giremiyor: İl başkanı görevden alındı

Yerel seçimler için Yeniden Refah Partisi'nin Osmaniye İl Başkanlığı tarafından saat 17.00'da vermesi gereken listelerin 17.27'de verilmesi nedeniyle yapılan başvuru Osmaniye Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından reddedildi. Yapılan itirazı, Osmaniye İl Seçim Kurulu karara bağlayacak.

Yeniden Refah Partisi başvuru belgelerine geç vermesi nedeniyle Osmaniye'de aday çıkartamayacak. Osmaniye Merkez İlçe Seçim Kurulunu kararında, Yeniden Refah Partisi'nin Osmaniye Merkez Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği, İl Genel Meclisi ile Cevdetiye Belediye Başkanlığı, Toprakkale Belediye Baskanlığı, Hasanbeyli Belediye Başkanlığı adaylık başvurularının, seçim takvimine uyulmaması sebebiyle reddedildiği belirtildi. Kararda ayrıca, YSK'nın daha önce aldığı kararlar ve seçim takvimi gereği başvuruların süre yönünden reddine hükmedildiği ifade edildi.

YRP bir şehirde seçime giremiyor: İl başkanı görevden alındı - Resim : 1

İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Bu gelişmeyle birlikte, Yeniden Refah Partisi'nin ilgili bölgelerdeki adaylık başvuruları geçersiz sayılmış oldu. Karar Yeniden Refah Partisi yetkilisine tebliğ edilerek, İl Seçim Kuruluna itiraz yolu açık bırakıldı. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararında Osmaniye Belediye Başkanlığı, Cevdetiye Belediye Başkanlığı, Hasanbeyli Belediye Başkanlığı, Toprakkale Belediye Başkanlığı, Osmaniye Merkez İl Genel Meclis üyeliği ile Belediye Meclis üyeliği seçimlerinde Yeniden Refah Partisinin seçimlere giremeyeceğine hükmetti.

Öte yandan, bu gelişmelerin ardından Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi, Osmaniye İl Başkanı Adem Cingöz'ü görevden aldı.

YRP bir şehirde seçime giremiyor: İl başkanı görevden alındı - Resim : 2

Kaynak: ANKA

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