AKP'li aday seçim öncesi tarikat ve cemaatlere koştu

AKP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, seçim çalışmalarına tarikat ve cemaatlerin vakıflarını ziyaret ederek başladı.

AKP'li aday seçim öncesi tarikat ve cemaatlere koştu

AKP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, geçen günlerde kentteki Ensar Vakfı, Birlik Vakfı, Semerkand Vakfı, Hayrat Vakfı, Yetimsev Vakfı gibi İslamcı faaliyetleriyle dikkat çeken birçok vakfı tek tek ziyaret ederek temsilcileriyle bir araya geldi.

Bu ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Uluçay, söz konusu vakıflara daha sistemli çalışabilecekleri mekân vaadinde bulundu.

AKP'li aday seçim öncesi tarikat ve cemaatlere koştu - Resim : 1

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre; bu vakıfların istek ve taleplerine önem verdiklerini söyleyen Uluçay, “Gençlerimizin yetiştirilmesi hususunda sizlerden ciddi destekler alacağız. Vakıflarımızın çalışmalarını daha sistemli ve konforlu olarak devam ettirebilmeleri için kafeteryası, seminer salonları, sosyal alanlarının da bulunduğu bir mekânı sizlerin kullanımına sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Öte yandan bu tarikat ve cemaat vakıflarının temsilcilerinin Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde çalıştıkları öğrenildi.

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