AKP'li aday çizmeyi aştı! Jandarma komutanına 'o... ç...' dedi

AKP’li belediye başkanı adaylarının imza attıkları skandallara bir yenisi daha eklendi. Niğde'nin Hacıabdullah beldesinden aday olan Babaoğlan Altun, konuşması sırasında jandarma komutanına "o.... ç....." dedi.

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Niğde'nin Hacıabdullah beldesinden belediye başkanı adayı gösterilen AKP'li Babaoğlan Altun, belde sakinlerini bir mekana toplayıp konuşma yaptı.

Altun'un propaganda konuşması bir sosyal medya uygulamasından canlı olarak yayınlandı.

Elinde mikrofon olan ve ayağa kalkan Babaoğlan Altun, konuşması sırasında jandarma komutanına "o.... ç....." dedi. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın aktardıklarına göre; toplantıya katıların bu ifadeye tepki göstermesi üzerine Altun, “Hak etti” dedi.

VUKUATLARI BİTMİYOR

Daha önce de Balıkesir Bandırma'dan aday olan AKP eski milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan, tarla fiyatları üzerinden tartıştığı vatandaşa "nah" çektı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde tekrar aday gösterilen Belediye Başkanı Mehmet Kale de vatandaşlara hitap ettiği sırada küfür etti. Kale, konuşmasında, "Başka birisi olsa kapıyı üstüne kitler, s.... eder" ifadelerini kullandı.

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AKP'li aday seçim öncesi tarikat ve cemaatlere koştu AKP'li aday seçim öncesi tarikat ve cemaatlere koştu
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