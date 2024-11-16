Melih Gökçek'in Dinozorları Çürüdü! İşte Ankapark'ın Son Hali...

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek’in "Türkiye’nin en büyük tema parkı" diye tanıttığı, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine 801 milyon dolara mal edilen Ankapark'ın inşasına 2013 yılında başlandı ve 2019 yılında da ziyarete açıldı.

Ankapark, GBM Ticaret-Çelik Ortak Girişim Grubu'na yıllık 26 milyon 400 bin lira bedel karşılığında 29 yıllığına kiralanırken, işletmeci şirketin borçları nedeniyle Eylül 2019'da parkta haciz işlemi yapılıpe parkın 2 milyon lira birikmiş elektrik borcu nedeniyle Aralık 2019'da elektriği kesildi. Ziyaretçi sayısındaki düşüş nedeniyle Şubat 2020'de park fiilen kapandı. Ankapark, 3,5 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Temmuz 2022'de ABB'ye devredildi.

HEYKEL VE OYUNCAKLAR ÇÜRÜDÜ

Ankapark'ın son hali uzun zaman sonra ilk kez görüntüledi. Parkta bulunan daha önce de gündeme gelen dinozor heykelleri ve diğer oyuncakların çürüdüğü görülüyor.

Ankapark'ın yapım maliyeti ABB'nin açıkladığı rakama göre 801 milyon 288 bin 824 dolar. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın yapım maliyetine dikkati çekerken, "Bu para, belediyenin ailelere yaptığı yardımı 30 yıl boyunca karşılardı" ifadesini kullanmıştı.

ANKAPARK'A NE OLACAK?

Mansur Yavaş, Ankapark'ın Ankaralıların kararı doğrultusunda, yürüyüş yolları, mesire alanları, bisiklet yolları, kütüphaneler ve yeşil alanlarıyla ücretsiz olarak halkın hizmetine sunulacağını duyurmuştu. Parktaki oyuncakların da kiralamak isteyen işletmecilere verilmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA