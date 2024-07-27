Melih Gökçek Kalp Ameliyatı Oldu

Ankara Büyükşehir'in eski başkanı Melih Gökçek'in kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.

Melih Gökçek Kalp Ameliyatı Oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek bypass ameliyatı oldu. Gökçek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 5 damarına bypass yapıldı.

Melih Gökçek, geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakımdan çıktı. 5 damarına bypass yapılan Gökçek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi

Gökçek'in Amerikan Hastanesi'ndeki ameliyatının iyi geçtiği ve yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi.

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