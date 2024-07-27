Özgür Özel, 'Her Ay Farkı Açıyoruz' Diyerek Anket Sonuçlarını Paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da Harmancık Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Son anket sonuçlarını açıklayan Özel, 3 ankette de birinci parti olduklarını belirterek, her ay farkı açtıklarını söyledi.

'CHP BURSA'DA 2 OYDAN 1'İNİ ALDI'

Özel'in Bursa'daki açıklamaları şöyle:

"Dediler ki CHP'ye oy vermeyin. CHP gelirse onlar ezanı susturacaklar, bayrağı indirecekler dediler. 1 yıl sonra seçim yaptık. CHP Bursa'da 2 oydan 1'ini aldı. Türkiye'de yüzde 38 oy alarak birinci parti oldu. CHP'nin Türkiye İttifakı'nın renkleri ay-yıldızlı al bayrağın renkleridir.

Tayyip beyle, Devlet beyle onlar istedi diye kavga etmeyiz. Onlarla vereceğimiz kavga asgari ücretin kavgasıdır, çiftçilerin kavgasıdır.

'HER AY FARKI AÇIYORUZ'

Dün açıklanan 3 firmadaki ankette birden her ay farkı açarak birinci parti olma özelliğini koruyor.

Dün 'Bayrağı indirecek' dedikleri bugün bu memleketin menfaatini en çok savunanlardır. CHP'nin ne camiyle sorunu vardır, ne camideki insanların inancına karışır. Cemevi de bizimdir camii de bizimdir. Her inanca inanan kişi başımızın tacıdır."