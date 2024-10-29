Meclis'te Bütçe Maratonu Yarın Başlayacak

TBMM’de 2025 yılı bütçe maratonu yarın başlayacak. Komisyon yarın saat 10.00’da toplanacak ve 2025 yılı bütçesinin tümü üzerinde görüşmeler yapılacak. Bütçe sunumunu ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacak.

Meclis’te yarın 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli ile Sayıştay Raporları üzerinde görüşmeler ile saat 10.00’da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak.

31 Ekim tarihinde ise TBMM bütçesinin görüşmeleri yapılacak. Bu sunumu ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yapması bekleniyor. Sunumların ardından belirlenen takvime göre, bakanlıkların bütçeleri masaya yatırılacak. Bakanlık ve kurumların görüşmelerinin 29 Kasım’da tamamlanması bekleniyor.