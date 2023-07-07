AKP'nin torba yasasında yüzde 25 kira artış sınırı ve hükümlülerin tahliyesi var

AKP'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni torba kanun teklifi, Meclis'e sunulacak. Torba kanun düzenlemesiyle Ceza İnfaz Kanunu'na kalıcı bir madde eklenecek. Düzenlemeden 100 bine yakın hükümlünün yararlanması bekleniyor.

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AKP'nin torba yasasında yüzde 25 kira artış sınırı ve hükümlülerin tahliyesi var

AKP, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni torba kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor.

Torba kanun teklifinde Kovid-19 ile ilgili de kararlar yer alıyor. Kovid-19 izninden yararlanan hükümlü sayısının 128 binin üstünde olduğu biliniyor. Kovid-19 izni uygulamasından yararlanarak dışarıda bulunanlar cezaevine geri çağrılmayacak. Belirli suçlarda 3-4 yıl hapis cezası alan mahkumların tahliyesinin de önü açılacak.

NTV'de yer alan habere göre; torba kanun düzenlemesiyle Ceza İnfaz Kanunu'na kalıcı bir madde eklenecek. Uyuşturucu, terör, cinsel istismar gibi suçlar haricinde, belirli suç tiplerinde 3 ya da 4 yıl cezası kalan ve zaten dışarda hayata karışmış olan mahkumlar tahliye olacak. Daha önce denetimli serbestlik veya Kovid-19 izni nedeniyle tahliye edilenler de cezaevine geri çağırılmayacak. Düzenlemeden 100 bine yakın hükümlünün yararlanması bekleniyor.

Hükümlülerin tahliyesine baro temsilcileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte başsavcılık ve cezaevi yetkililerinden oluşan denetim izleme komisyonu karar verecek. Mahkumların karnelerini inceleyecek komisyon, hükümlü uyumlu mu, hizmetlere desteğe iş birliğine uygun mu, mahkum ıslah olmuş mu tüm bunları değerlendirecek. Son olarak hükümlü dinlenerek tahliyeye ilişkin karar verilecek.

16 maddeden oluşan kanun teklifinde yüzde 25 kira artış sınırının devam etmesine yönelik düzenleme de yer alacak.

Teklifte, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nda görevli ebeler ve aile hekimleri ile AFAD ve sanayi bölgelerine yönelik düzenlemeler de yer alacak.

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