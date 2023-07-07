'Cuma' mesajı attı, FETÖ'den ihraç edildi: 'Belediye başkanları, milletvekilleri de vardı'

Denetimli serbestlik müdürlüğünde sosyolog olarak çalışan A.O. 'FETÖ/PDY' bağlantılı olduğu iddiasıyla görevinden KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile ihraç edildi. Buna gerekçe olarak ise, 'A.O.'nun cemaatle ilişkisi olduğu iddia edilen kişilerle iletişim kurması' gösterildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre savcılık, 2018 yılında A.O.'nun SMS yoluyla cemaatle ilişkisi olduğu öne sürülen kişilerle iletişim kurduğunu iddia ederek soruşturma başlattı. Sanık olarak savcılıkta ifadesi alınan bir kişi, A.O.'yu tanıdığını, özel günlerde ve cuma günleri sık sık SMS gönderdiğini söyledi. A.O. ise savcılıkta verdiği ifadede bu iddiaya karşı, SMS gönderdiği telefon hattını 12 yıldır kullandığını, her cuma günü, bayramlarda ve özel günlerde rehberinde bulunan tüm kişilere SMS gönderdiğini söyledi.

BİLİRKİŞİ RAPOR HAZIRLADI: ÖRGÜTSEL GÖRÜŞME TESPİTİ YOK

SMS'in bilinçli olarak atılıp atılmadığını tespit etmek için bilirkişi bir rapor hazırladı. Bilirkişi, A.O.'nun tüm SMS hakkını cuma günleri, bayram ve özel günlerde rehberinde bulunan herkese gönderdiğini belirtti. Raporda ayrıca, bu SMS'lerin karşılıklı mesajlaşma olmadığı ifade edildi. Raporda sonuç olarak, "Şüphelinin örgütsel bir görüşme gerçekleştirdiğine dair herhangi bir delil elde edilemedi" denildi.

Savcılık bu bilgiler ışığında 'kovuşturmaya yer yok' kararı verdi ve bu tespitlerini A.O.'nun çalıştığı denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderdi.

Savcılığın A.O.'nun çalıştığı kuruma gönderdiği yazıda ise şu ifadeler yer aldı: "Şüphelinin kamu görevine devam etmesinin veya bu görevin sona erdirilmesinin tamamen idarenin tasarrufunda ve takdirinde..."

'HAKKIMI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Savcılığın takipsizlik kararına rağmen A.O. görevinden ihraç edildi. A.O. takipsizlik kararı sonrası ihraç edilmesine tepki göstererek, "Rehberimde olan herkese SMS gönderdim. SMS gönderdiğim kişiler arasında belediye başkanları, milletvekilleri de bulunuyordu. Hakkımda ihraç kararı verilmesini kabul etmiyorum. Hukuk önünde hakkımı aramaya devam edeceğim" dedi.

BAKANLIĞA SORULAR

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, A.O.'nun yaşadığı bu durumu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sordu. Gergerlioğlu, Tunç'a şu soruları yöneltti:

"- A.O. isimli yurttaşın cuma mesajı attığı için işinden ihraç edildiği iddiası doğru mudur?

- Son 8 yılda kaç personeliniz hakkında cuma mesajı attığı için soruşturma başlatılmıştır?

- Son 8 yılda kaç personeliniz cuma mesajı attığı için işinden ihraç edilmiştir?"