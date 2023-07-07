AKP'de 6 il başkanı değişti

AKP'de Kayseri, Samsun, Gaziantep, Kilis, Ardahan ve Malatya il başkanlıklarına atama yapıldı.

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AKP'de 6 il başkanı değişti

AKP Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Kayseri İl Başkanlığı'na Fatih Üzüm, Samsun İl Başkanlığı'na Mehmet Köse, Gaziantep İl Başkanlığı'na Murat Çetin, Kilis İl Başkanlığı'na Zihni Serhan Diyarbakırlı, Ardahan İl Başkanlığı'na Ersin Yılmaz ve Malatya İl Başkanlığı'na Namık Gören'in atandığı belirtildi.

Yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunulan açıklamada, eski il başkanlarına ise çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

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