'Türkiye’de 210 gram ekmeğin fiyatı en az 7 lira, Şam'da 900 gram ekmek 55 kuruş'

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Suriye’nin başkenti Şam’a gitti.

"ŞAM'DA 900 GRAM EKMEĞİN FİYATI 55 KURUŞ"

Şam sokaklarında yaptığı açıklamaları, sosyal medya hesabında paylaşan Aksoy, “Türkiye’deki Suriyelilerin yalanlarını tek tek ortaya çıkarmak için Suriye’nin başkenti Şam’a geldik. ‘Suriye’de ekmek yok’ diyenler. İşte size yanıtım: Türkiye’de 210 gram ekmeğin fiyatı en az 7 lirayken, ‘savaş var’ denilen Suriye’deki 900 gram ekmeğin fiyatı 55 kuruş” açıklamasını yaptı.

Aksoy, paylaştığı videoda da şu değerlendirmeleri yaptı:

“Biz Şam'a geldik. Özellikle buradaki hayatı ve Türkiye'de Suriyelilerin özellikle yarattığı propagandaları çökertmek için tek tek yalanları inceliyoruz. Öncelikle en büyük yalan nedir? 'Suriye'de ekmek bulamıyoruz.' Suriye'de şöyle bir durum var. Devlet her ihtiyaç sahibine bir kart veriyor ve o kart ile birlikte devlet destekli fırınlarda ekmek dağıtıyor, günde. Her beş kişilik aileye iki paket veriliyor ve paketin içinde yedi adet ekmek bulunuyor. Türkiye'deki ebatlardan daha büyük. Bir paket ekmek yaklaşık 200 Suriye lirası, yani 2 sente geliyor. Yani bu ne demek? Bir paket 55 kuruşa geliyor. Türkiye'deki 210 gram ekmek 7-7,5 lirayken Suriye'deki 900 gram ekmek 55 kuruş. Devlet destekli özel fırınlar, ama ununu devletten ucuza alan fırınlar… Dolayısıyla 'Ekmek bulamıyorlar’ yalanı tamamen çökmüş vaziyette. Ekmek var, herkes ulaşabiliyor. Ayrıca her 5 kişilik aileye her gün 4 paket ekmek alma hakkı veriliyor."