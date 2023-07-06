Hakan Fidan'dan üçlü zirve sonrası açıklama: 'İsveç adım attı ama...'

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkındaki Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı bugün Brüksel'de yapıldı.

FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki NATO Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fidan, İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin "NATO, siyasi ve askeri bir ittifaktır. İttifakın açık kapı politikasına en güçlü desteği veren ülkelerden biri olduk. İsveç NATO'ya üyeliğini yükümlülüklerini yerine getirerek başarabilir" dedi.

Fidan ayrıca "İsveç mevzuat değişikliği bakımdan bazı adımlar attı. Mevzuat değişikliğinin fiiliyata yansıması gerekiyor. İsveç'in terörle mücadelede sağlam tavır benimsemesi şarttır. Mevzuat değişikliği yetmez. Müstakbel müttefiklerin Türkiye'ye askeri malzeme ihracatında yaptırım ve kısıtlama uygulamamaları gerek" ifadelerini kullandı.