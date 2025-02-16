Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Mesaj... 'Torunlarımız Bizi Affetmeyecek'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ülkede yargının sopa olarak kullanıldığını vurgulayarak son dönemde yaşananlara tepki gösterdi. Hukuksuzluğa karşı birlik olma zorunluluğunu işaret eden Yavaş, "Bir ve beraber olmadığımız zaman, tarih de torunlarımız da bizden sonra gelen nesil de bizleri affetmeyecek" ifadelerini kullandı.

CHP'nin ön seçim kararı sonrası olası Cumhurbaşkanı adaylarından biri olduğu iddiasıyla gündemden düşmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Milli Egemenlik Platformu'nun Ankara'da düzenlediği Milli Egemenlik Kongresi'nde konuşma yaptı.

Mansur Yavaş, kongreden çıkacak sonuçların mutlaka değerlendirileceğini belirterek, "Eğer yarın bir gün ülke yönetiminde bir görev düşerse, bu kongrede alınacak fikirlerin, görüşlerin mutlaka bizim nazarımızda olacağından ve değerlendireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bizler milliyetçi ve Atatürkçü kimliğimizi hiçbir zaman saklamadan CHP'de siyaset yapıyoruz. Kaçınılmaz olarak bu ülke için kaygı duyan herkesin yan yana olması gerekiyor" dedi.

Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Mesaj... 'Torunlarımız Bizi Affetmeyecek' - Resim : 1

'HUKUKSUZLUĞA KARŞI BİRLİK OLMALIYIZ'

Birlik ve beraberlik vurgusu yağan ABB Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir ve beraber olmadığımız zaman, tarih de torunlarımız da bizden sonra gelen nesil de bizleri affetmeyecek. Bugünkü iktidara karşı, iktidarın hukuksuzluklarına karşı, önümüzdeki günlerde yaşanacak hukuksuzluklara karşı bir ve beraber olmak durumundayız. Bunun zaruretini açıkça hissediyoruz. Örnek; Sayın Özdağ... Hukuk, iktidarın sopası olmamalı. Hakim bağımsız olmalı, adil olmalı. Çiğdem Hanım'ın hala tutuklu olduğunu görünce, birçok insanın bir twit yüzünden tutuklu olduğunu görünce hukukçu olarak gerçekten üzülüyorum. Yargılanmaktan kaçmıyoruz ki...

'BÖYLE ÜLKEYE KİMSE YATIRIM YAPMAZ'

Siz bir twit attıktan sonra sabaha karşı evinizden alınıyorsanız veya bir konuşma yaptıktan yarım saat sonra yandaş medyada sizin hakkınızda soruşturma açıldığı duyuruluyorsa kimse yargının bağımsız olduğunu iddia edemez. Bunun zararı ülkemize. Böyle bir ülkeye kimse yatırım yapmaz. Ne kadar çok hukuk, ne kadar çok demokrasi, o kadar ekmek demektir. Böyle bir ülkeye yatırım gelmez, bugünkü açlığın, fakirliğin sebepleri israfın yanı sıra bu tür muamelelerdir."

Özgür Özel İlk Kez Anlattı! İşte Mansur Yavaş ile Arasında Geçen Konuşma...Özgür Özel İlk Kez Anlattı! İşte Mansur Yavaş ile Arasında Geçen Konuşma...Siyaset
Mansur Yavaş'tan 'Yüzde 67' Çıkışı: Bir İnsanın Gücü, Kudreti Hiçbir Şeye YetmezMansur Yavaş'tan 'Yüzde 67' Çıkışı: Bir İnsanın Gücü, Kudreti Hiçbir Şeye YetmezGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş CHP
Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor
AKP'li Mustafa Elitaş Erken Seçim Tarihi Verdi: Özgür Özel'e 'Cesaretin Varsa' Diyerek Seslendi AKP'li Mustafa Elitaş Erken Seçim Tarihi Verdi: Özgür Özel'e 'Cesaretin Varsa' Diyerek Seslendi
Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor
Özgür Özel 'Şaibeli Kurultay' İddialarına Ateş Püskürdü! 'Çirkin Bir Saldırı Yapılıyor, Oyuna Gelenler Oldu' 'Şaibeli Kurultay Oyununa Gelenler Oldu'
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da Yeniden Kar Alarmı! Tarih Verdi, Günlerce Durmayacak İstanbul’da Yeniden Kar Alarmı
İşte Özel ile İmamoğlu'nun Yeni Yol Haritası! 'Kılıçdaroğlu-İnce' Sistemi Geliyor 'Kılıçdaroğlu-İnce' Sistemi Geliyor
Göz Göre Göre Katliam! İnsanları Değil Lüks Araçları Kurtarmışlar İnsanları Değil Lüks Araçları Kurtarmışlar
Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz’in Eski Eşinden Skandal İddia, Fotoğrafları Ortaya Döktü Eski Eşten Skandal Özcan Deniz İddiası
Kırmızı Et Devlerine Ceza Yağdı: Milyarlarca Liralık Kayıt Dışı Vurgun! Kırmızı Et Devlerine Ceza Yağdı