Mansur Yavaş, gençlere seslendi: Birlikte başaracağız!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gençlere seslendi. Yavaş, "Gençlerimiz için en büyük dileğimiz, özgür ve iyi bir gelecek. Bunu birlikte başaracağız" dedi.

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Meral Akşener ve Mansur Yavaş, dün akşam ‘Katılımın Yüzü, Gençliğin Sözü’ etkinliğinde gençlerle buluştu.

Yavaş, buluşmadan görüntüler içeren bir videoyu bugün sosyal medya hesabında paylaştı.

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Katılımın Yüzü, Gençliğin Sözü etkinliğimize İYİ Parti Genel Başkanı’mız Sayın Meral Akşener de eşlik etti. Birlikte geleceğimizin mimarlarını dinledik. Gençlerimiz için en büyük dileğimiz, özgür ve iyi bir gelecek. Bunu birlikte başaracağız."

Kaynak: Gerçek Gündem

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