AKP'li Ali İhsan Yavuz'dan '6284 sayılı kanun' yorumu: "Yeniden Refah'ın anormal bir teklifi olmadı"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, canlı yayında soruları yanıtladı. Yavuz, Yeniden Refah Partisi’nin 6284 sayılı kanuna ilişkin taleplerini de değerlendirdi.

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı’na katılmak için içlerinde kadın haklarına ilişkin bir madde olan '6284 sayılı kanunun’ kaldırılmasın da olduğu birçok talepte bulunmuştu.

AKP’li Yavuz, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Kadın haklarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin anormal bir teklifi olmadı. Haksızlık edemem, haklarını yiyemem. Bizim de olmadı, olamaz. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok titizdir"

ERDOĞAN YENİDEN REFAH’I ZİYARET EDECEK

Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret edeceğini söyleyerek, ittifak görüşmelerine ilişkin şunları söyledi:

"Zamanı belli değil ama Cumhurbaşkanı Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek. Bir parça metin çıktı. Tam genel ilkeler bazında bizim net bir şekilde kabul ettiğimiz, Yeniden Refah Partisi'nin... Bizim zaten kabul ettiğimiz Yeniden Refah Partisi'nin hassas olduğu bir mutabakat metninden ibaret. Bunlar olur ama. Birkaç kişi bir araya gelse. Ben pazarlık derken bir araya gelişimizin ana nedeninin kaç vekil alacağının olmaması gerektiğini söylüyorum. Biz hangi bölgeye kimin hitap edeceğini konuşuyoruz. Burada da partilerin gücüne uygun bir tablonun oluşmasını herkes bekler. Masaya oturduğumuz birinci gün bir araya geldik. Yeniden Refah Partisi biz logomuzla seçime girmek istiyoruz dedi. Biz de 'bu iş böyle olmasa daha iyi olmaz mı' dedik. Hayır dediler. Biz de 'hay hay' dedik."



YENİDEN REFAH’IN TALEBİNE AKP İÇİNDEN TEPKİLER GELMİŞTİ

Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmak için öne sürdüğü 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un değiştirilmesi talebine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Deryan Yanık ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den itiraz gelmiş; Yeniden Refah Partisi ise 6284 sayılı kanunun değiştirilmesi talebinin AKP tarafından kabul edildiğini savunmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem